南韓擬將脫髮藥納健保　李在明：脫髮是關乎「生存的問題」

南韓總統李在明日前表示，呼籲把脫髮藥「納入健保」，理由是脫髮已成關乎「生存的問題」，他建議一出，南韓脫髮概念股全面應聲上揚。 影響年輕人就業與心理健康 《韓聯社》報道，李在明16日於世宗會議中心的保健福祉部工作報告表示：「（脫髮）過去被視為美容問題，但現在似乎被認為是生存的問題。」他並強調：「若費用過高，或無限保障造成財政負擔，也可以檢討施行次數或總額限制。」他表示：「聽說若指定為醫療保險適用，藥價會下降，希望包括這一點在內，一併檢討。」

對此，保健福祉部長鄭恩慶在接受《MBC》電台訪問時表示：「若將遺傳性脫髮納入健康保險，確實會對財政造成一定影響。我們將綜合評估財政影響並進行分析。」鄭恩慶說：「脫髮影響年輕人就業與心理健康，因此總統稱其為『生存問題』是有道理的。我們將按照健保給付程序進行審查。」

「你的頭髮」最佳代言人 李在明發表談話後，南韓相關概念股17日大幅上揚，包括脫髮護理洗髮品牌「TS Trillion」股價漲幅達29.77%，盤中一度觸及漲停板；抗老化解決方案公司「InnoGen」漲幅達29.90%。