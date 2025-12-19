南韓擬禿頭藥納健保　李在明：脫髮是關乎「生存的問題」

南韓總統李在明日前表示，呼籲把掉髮用藥「納入健保」，理由是掉髮已成關乎「生存的問題」，他建議一出，南韓脫髮概念股全面應聲上揚。

影響年輕人就業與心理健康

《韓聯社》報道，李在明16日於世宗會議中心的保健福祉部工作報告表示：「（脫髮）過去被視為美容問題，但現在似乎被認為是生存的問題。」他並強調：「若費用過高，或無限保障造成財政負擔，也可以檢討施行次數或總額限制。」他表示：「聽說若指定為醫療保險適用，藥價會下降，希望包括這一點在內，一併檢討。」