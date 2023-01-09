南韓料2025年成為「超級老齡社會」　惟40%老年人無法退休

南韓出生率持續偏低，加上人均壽命延長都是導致南韓人口結構快速轉變，預期到2025年會成為「超級老齡社會」，比日本快3年。美媒指出，南韓65歲以上的老年人口中，約有40%依舊無法進入退休生活，至於日本、中國、香港等周邊國家與地區同樣也面臨類似問題。
《韓國時報》報道，去年南韓65歲以上長者，佔總人口17.5%。據南韓統計廳預測，這個比率到2025年會增至20%以上，意味南韓屆時正式成為「超級老齡社會」。報道指，南韓由老齡化社會「晉級」為「超級老齡社會」，只經歷了7年時間，比日本快3年，是世界之最。
料香港等東地區老年人仍須勤奮工作
當地傳媒報道，南韓同時面對嚴重的長者貧困問題，在經濟合作與發展組織成員國當中，南韓是長者貧困率最高的國家高達43.2%。美國《紐約時報》(New York Times)於7日報道，為了能夠擔負起日常生活的基本開銷，東亞地區65歲以上未能退休、持續工作的老年人口佔比呈現增長趨勢，南韓、日本、中國、香港等東亞地區的高齡化速度比全球任何一個地區還要快，實際上在南韓、日本、中國、香港的老人在勞動市場大多負責低薪的工作，
報道更提到，韓國人、日本人、中國人在退休後所能獲得的老人基礎年金，每個月根本未能領到500美元(折合約3,900港元)，無法到達一般基本生活費的水準，東亞的老年人只好繼續工作。