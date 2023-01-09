南韓料2025年成為「超級老齡社會」　惟40%老年人無法退休

料香港等東地區老年人仍須勤奮工作

當地傳媒報道，南韓同時面對嚴重的長者貧困問題，在經濟合作與發展組織成員國當中，南韓是長者貧困率最高的國家高達43.2%。美國《紐約時報》(New York Times)於7日報道，為了能夠擔負起日常生活的基本開銷，東亞地區65歲以上未能退休、持續工作的老年人口佔比呈現增長趨勢，南韓、日本、中國、香港等東亞地區的高齡化速度比全球任何一個地區還要快，實際上在南韓、日本、中國、香港的老人在勞動市場大多負責低薪的工作，

報道更提到，韓國人、日本人、中國人在退休後所能獲得的老人基礎年金，每個月根本未能領到500美元(折合約3,900港元)，無法到達一般基本生活費的水準，東亞的老年人只好繼續工作。



