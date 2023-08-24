南韓斬人案｜網上論壇再現殺人預告　職業驗證揭發文者竟是「警察」

記者鄒慈芸／綜合報道

南韓各地自8月初興起「殺人預告」歪風，警方不斷加強徹查，不過這次卻查到了「自家人」，網上論壇「Blind」出現了一篇預告殺人的文章，其帳號顯示職業認證為「警察」，引發不小輿論。

聲稱要在地鐵站出口殺人

南韓警察廳網絡恐怖調查科21日上午接獲報案，稱有警察在網路論壇「Blind」的布告欄上，發布殺人預告，聲稱自己要在地鐵江南站1號出口殺人，還狂妄的表示「大家照顧好自己哈哈，我會把他們都殺掉」。

雖然這篇文章很快就被刪掉，但是還是被眼尖的網友截圖存證，由於該論壇需要透過電子信箱註冊，再進行職業驗證才可以使用，而該帳號顯示的職業卻是「警察」，讓這件事瞬間引起廣大輿論。