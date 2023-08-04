熱門搜尋:
姜濤 居屋2023 暑假活動 荷花BB展2023 三隧分流 親海駅II 微辣 銀色債券 C觀點 網上熱話 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 免疫力 移民
返回
國際
2023-08-04 13:15:30

南韓斬人案｜1天內4宗「殺人預告」掀模仿潮　總統尹錫悅也遭炸彈恐嚇

分享：

書峴站周邊的百貨公司3日晚間發生隨機砍人後，網上出現殺人預告模仿潮，警方派遣警力至預告犯案地點巡邏。（圖／美聯社）

記者陳怡伶／綜合報道

南韓首都圈地鐵盆唐線書峴站周邊的百貨公司3日晚間發生隨機砍人事件，造成14人受傷，1人傷重不治。事發後，韓網掀起「殺人預告」模仿潮，警方已接獲至少4宗殺人預告的通報。更出現針對總統尹錫悅的殺人預告，表示將在尹錫悅家門口裝炸彈，警方正在鎖定嫌犯，預計將其逮捕。4日稍早再傳出大田一所高中發生砍人事件，有教師遇襲受傷。

透過IP位置逮捕恐嚇犯

據《韓聯社》報道，23歲的崔嫌開車衝撞百貨公司附近的人行道路，並撞上5名行人後，崔嫌隨即下車進入百貨公司持刀揮舞，造成9人受傷，事件一共導致14人受傷，1人傷重不治，其中2名傷者情況不樂觀，腦死可能性極大。

然而事件發生不到1小時，網上就出現至少2宗模仿犯的殺人預告。不僅如此，警方4日上午表示，又再度接獲2宗殺人預告，目前已經加派警力前往各個預告地點，並透過IP位置逮捕恐嚇犯。

南韓斬人案 南韓斬人案 南韓斬人案 南韓斬人案 南韓再發生持刀傷人，一名高中教師校內遭人用刀襲擊昏迷送醫。(網上圖片) 南韓京畿道城南市昨日才發生導致14人受傷的撞車傷人及商場斬人案。(網上圖片)

「能殺多少人就殺多少人」

第1宗殺人預告提到將在8月4日星期五下午6時到10時，盆唐線梧里站附近砍人，「能殺多少人就殺多少人」、「最好連警察也殺了」。恐嚇犯提到，選擇梧里站的原因是前女友住在那附近，所以想要殺了前女友認識的人。

第2宗殺人預告則是在3日晚間7時9分左右上傳，還附上一張武器的照片，內文寫着「我星期五（4日）要在盆唐線書峴站砍20名韓男」。京畿南部警察廳也在當天接獲數則相關通報。警方表示，目前已在書峴站與梧里站加派警力與警察駐守巡查，防止模仿犯出現。

警方4日再透露發現多則威脅在首爾犯案的貼文，3日晚間7時出現第3宗殺人預告。預告中指出，「4日早上要在首爾地鐵蠶室站殺20個人」，當晚11時則出現第4宗殺人預告稱，「4日晚間10時要在水仁·盆唐線沿線漢堤站砍人」。首爾警察廳網路犯罪搜查隊目前已展開調查，並透過IP位置尋找發文恐嚇者，同時也加派警力到蠶室站與漢堤站巡邏。

「讓所有人看見地獄」

在隨機殺人預告不斷傳出的情況下，4日凌晨凌晨2時10分網上論壇DC Inside甚至出現了要襲擊南韓總統尹錫悅的預告，內文寫着「4日早上5時我要在尹錫悅家門口安裝炸彈」。警察廳接獲通報後，隨即啟動調查，並分析發文者的IP位置，預計將其逮捕歸案。

據警方稱，發布該文章的恐嚇犯表示，因為入學考試政策導致他放棄了高考，稱「在警察總動員期間，讓所有人看見地獄」，該文章現已被刪除。警方也在研判恐怖主義的可能性，並加強了維安警力。另一方面，尹錫悅已對3日晚間發生的隨機砍人案下達命令稱，政府會動員全部警力予以強硬應對。

據《韓聯社》稍早的消息指出，南韓4日上午又傳出砍人事件，地點是大田市大德區一所高中，嫌犯持刀闖進校園，一名40多歲的老師遇襲受傷。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

▼拆解8款凍飲熱量及糖份▼

8款凍飲熱量及糖份及推介2款低卡夏日飲品。（AM730製圖） 8款凍飲熱量及糖份及推介2款低卡夏日飲品。（AM730製圖） 8款凍飲熱量及糖份及推介2款低卡夏日飲品。（AM730製圖） 8款凍飲熱量及糖份及推介2款低卡夏日飲品。（AM730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受