南韓斬人案｜1天內4宗「殺人預告」掀模仿潮　總統尹錫悅也遭炸彈恐嚇

記者陳怡伶／綜合報道 南韓首都圈地鐵盆唐線書峴站周邊的百貨公司3日晚間發生隨機砍人事件，造成14人受傷，1人傷重不治。事發後，韓網掀起「殺人預告」模仿潮，警方已接獲至少4宗殺人預告的通報。更出現針對總統尹錫悅的殺人預告，表示將在尹錫悅家門口裝炸彈，警方正在鎖定嫌犯，預計將其逮捕。4日稍早再傳出大田一所高中發生砍人事件，有教師遇襲受傷。 透過IP位置逮捕恐嚇犯 據《韓聯社》報道，23歲的崔嫌開車衝撞百貨公司附近的人行道路，並撞上5名行人後，崔嫌隨即下車進入百貨公司持刀揮舞，造成9人受傷，事件一共導致14人受傷，1人傷重不治，其中2名傷者情況不樂觀，腦死可能性極大。 然而事件發生不到1小時，網上就出現至少2宗模仿犯的殺人預告。不僅如此，警方4日上午表示，又再度接獲2宗殺人預告，目前已經加派警力前往各個預告地點，並透過IP位置逮捕恐嚇犯。

「能殺多少人就殺多少人」 第1宗殺人預告提到將在8月4日星期五下午6時到10時，盆唐線梧里站附近砍人，「能殺多少人就殺多少人」、「最好連警察也殺了」。恐嚇犯提到，選擇梧里站的原因是前女友住在那附近，所以想要殺了前女友認識的人。 第2宗殺人預告則是在3日晚間7時9分左右上傳，還附上一張武器的照片，內文寫着「我星期五（4日）要在盆唐線書峴站砍20名韓男」。京畿南部警察廳也在當天接獲數則相關通報。警方表示，目前已在書峴站與梧里站加派警力與警察駐守巡查，防止模仿犯出現。 警方4日再透露發現多則威脅在首爾犯案的貼文，3日晚間7時出現第3宗殺人預告。預告中指出，「4日早上要在首爾地鐵蠶室站殺20個人」，當晚11時則出現第4宗殺人預告稱，「4日晚間10時要在水仁·盆唐線沿線漢堤站砍人」。首爾警察廳網路犯罪搜查隊目前已展開調查，並透過IP位置尋找發文恐嚇者，同時也加派警力到蠶室站與漢堤站巡邏。

Threats of copycat crimes follow department store stabbing rampage near Seoul https://t.co/xHabhIB2Hd — Yonhap News Agency (@YonhapNews) August 4, 2023