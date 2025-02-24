南韓旅遊｜南韓即日實施電子入境申報 可提前網上填寫(附連結)

南韓入境推出新制，法務部周一(2月24日)表示，即日起施行電子入境申報制度(e-Arrival card)，外國人可提前網上填寫並提交入境申報表，意即網上申請就不需再手寫紙本入境卡。當局允許截至今年12月以前，同時實施電子入境申報、紙本入境申報，民眾可以二選一。
免去手寫紙本困擾
以往民眾前往南韓時，在飛機上需要向機組人員拿取紙本入境卡填寫，韓聯社報道，從周一起，外籍人士入境南韓進行觀光或短期滯留90天以內，可使用電腦或手機至電子入境申報官網，在抵達南韓3天前起網上填寫並提交申報表。如果提交電子入境申報表後72小時內未入境，申報表將失效，需要重新提交。未滿14歲的未成年人需由父母或其他監護人代理申報。成人若本人願意，也可由他人代為申報，或同時進行多人申報。
官網提供韓文、英文、中文、日文等服務。當局表示實施填寫電子入境卡制度，將可以減少入境審查的時間、提升效率，並降低機場的混亂，有效增加外籍觀光客的入境人數。
年底前仍可手寫紙本
網上申請需提供個人護照資料頁照片、入境日期、入境航班、入境目的、預計停留地址與聯繫方式等資料。在電子入境卡制度實施初期，為了減少熟悉程序時的混亂，南韓法務部允許截至今年12月以前，同時實施電子入境申報、紙本入境申報，民眾入境時可以二選一。