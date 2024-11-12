南韓旅遊｜南韓百日咳現首宗死亡 個案超3萬為去年100倍

南韓傳媒周二引述南韓疾病管理廳稱，南韓出現首宗百日咳死亡病例，是一名出生不足2個月的嬰兒。他出現百日咳症狀住院接受治療，但症狀持續惡化，本月4日死亡。該嬰兒在接種百日咳疫苗前已有咳嗽、有痰等症狀，於上月31日確診百日咳。這是南韓自2011年開始統計以來首宗百日咳死亡病例。
南韓今年百日咳個案猛增，在全國範圍流行蔓延。去年全年百日咳確診病例為292宗，今年截至11月首周，確診病例已超過3萬宗，是去年的100倍。
百日咳又名「雞咳」 病徵流鼻水、打噴嚏和輕微發燒
根據本港衛生防護中心網頁，百日咳又名「雞咳」，患者初時可能沒有特別病徵，只會流鼻水、打噴嚏、輕微發燒和咳嗽。但咳嗽會日益嚴重和加劇，妨礙病人飲食和呼吸。細菌會令肺部受感染，嚴重者可導致抽搐及昏迷不醒。預防方法包括接種疫苗、保持良好的個人衞生，以及保持良好的環境衞生，例如經常清潔和消毒常接觸的表面，包括傢俬、玩具和共用物件。
傳播途徑
百日咳可透過直接接觸病人的飛沫傳播。
潛伏期
潛伏期由4至21 天不等，通常為7至10 天。
治理方法
抗生素能有效治療百日咳。如果兒童長時間發燒和咳嗽，且在咳嗽時出現嚴重的氣喘情況，應立即送院接受治療。