南韓旅遊｜南韓百日咳現首宗死亡 個案超3萬為去年100倍

南韓傳媒周二引述南韓疾病管理廳稱，南韓出現首宗百日咳死亡病例，是一名出生不足2個月的嬰兒。他出現百日咳症狀住院接受治療，但症狀持續惡化，本月4日死亡。該嬰兒在接種百日咳疫苗前已有咳嗽、有痰等症狀，於上月31日確診百日咳。這是南韓自2011年開始統計以來首宗百日咳死亡病例。

南韓今年百日咳個案猛增，在全國範圍流行蔓延。去年全年百日咳確診病例為292宗，今年截至11月首周，確診病例已超過3萬宗，是去年的100倍。