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國際
2024-11-09 10:45:24

南韓智障婦遭丈夫禁閉活活餓死　死時僅重20.5公斤

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一名韓國男子將妻子鎖在房間裏活活餓死。（示意圖／PIXABAY）

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南韓一名男子因將患有聽力和智力障礙的妻子囚禁在房間，不給她吃喝，導致妻子活活餓死。法院如今宣判，以禁閉罪和過失殺人罪判處2年有期徒刑。

悲慘的事件發生在2022年11月至2023年1月期間。當時59歲的男子A某將身心障礙的妻子關進小房間中，不聞不問，甚至連飯菜都不給，任其自生自滅，最終妻子活活餓死。而A某也遭到逮捕。

受害人逃走失敗

調查結果發現，A某因無法與身心障礙的妻子順利溝通而心生不滿，於是將她鎖在了家中的一個小房間裏。他用壁櫥堵住門，防止妻子離開，並用釘子釘住窗框，使她無法打開窗戶。

2023年1月，A某妻子從小房間的一個後門逃到院子後因體力不支倒地，但A某發現後只是將妻子帶回沒有暖氣的房間中，並沒有帶她就醫或提供任何援助。

被告沒有任何悔意

據韓聯社報道，A某妻子死亡時，身高145厘米的她體重只剩20.5公斤。

韓國檢方於今年3月以禁閉等罪名將A某移送，本月8日，大邱地方法院以禁閉罪和過失殺人罪判處A某2年有期徒刑。

法院表示：「被告不讓受害人離開住所，也不提供膳食，導致受害人得不到適當的營養，被告還患有邊緣性智力障礙。但被告沒有表現出任何悔意，受害者的弟弟希望他受到嚴厲的懲罰。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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