南韓智障婦遭丈夫禁閉活活餓死　死時僅重20.5公斤

南韓一名男子因將患有聽力和智力障礙的妻子囚禁在房間，不給她吃喝，導致妻子活活餓死。法院如今宣判，以禁閉罪和過失殺人罪判處2年有期徒刑。

悲慘的事件發生在2022年11月至2023年1月期間。當時59歲的男子A某將身心障礙的妻子關進小房間中，不聞不問，甚至連飯菜都不給，任其自生自滅，最終妻子活活餓死。而A某也遭到逮捕。

受害人逃走失敗

調查結果發現，A某因無法與身心障礙的妻子順利溝通而心生不滿，於是將她鎖在了家中的一個小房間裏。他用壁櫥堵住門，防止妻子離開，並用釘子釘住窗框，使她無法打開窗戶。

2023年1月，A某妻子從小房間的一個後門逃到院子後因體力不支倒地，但A某發現後只是將妻子帶回沒有暖氣的房間中，並沒有帶她就醫或提供任何援助。