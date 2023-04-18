南韓智障婦遭12男輪流性侵 檢方因她沒反抗不提起訴結案 女兒震怒：要討回公道

南韓一名智障中年婦人從2014年起，遭12名男子輪流性侵，惟檢方卻以受害人「沒反抗」為由不提起訴。檢方的決定，不僅家屬難以接受，亦引發輿論抨擊。

報道指，受害婦人50多歲，與丈夫在全羅南道務農維生，育有一名女兒。婦人十多年前因腦中風後遺症導致智商退化，心智相當於8歲左右，其丈夫患病，去年2月因一次手術失敗死亡。

同村男子輪流或分批性侵

自從婦人智力衰退後，同村的男子便盯上她，有人趁她丈夫不為意時肆意侵犯。警方其後查出，2014年至今，婦人先後遭12人輪流或分批性侵，當中竟有丈夫的親戚和好友。

丈夫去年離世後，女兒才發現母親曾多次遭性侵，遂決定向涉案的12人提出控告。可是，僅一人承認控罪，檢方向法官要求判監7年。其他被告反指控婦人主動致電邀約上床，又稱女兒提告只是想勒索金錢。

檢方：證據不足

檢方最後以不起訴結案，稱除了女兒供詞，幾乎沒有其他充分證據，又指「即使受害人指控屬實，但她沒有反抗，也沒告訴其他人，仍繼續與多名男子發生性關係」。

檢方對涉案11名男子不提起訴，女兒極度不滿，於是向媒體揭發事件。女兒表示，「我們絕不接受和解、也不要那些人的『污糟錢』，我們只要伸張正義，讓他們受到應有的懲罰。」