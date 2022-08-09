南韓暴雨｜《上流寄生族》真實上演　半地下室一家三口溺斃

南韓昨日出現80年以來最嚴重暴雨，單在首爾銅雀區在28小時內，錄得累積雨量達417毫米，多處的雨量都超過300毫米，多處出現道路淹水、河川氾濫、地層下陷等，至今造成8人死亡、9人受傷，仍有6人失蹤，其中住在半地下室的一家三口因水淹入屋，來不及逃生而溺斃，猶如電影《上流寄生族》的暴雨情節真實上演。
《韓聯社》報道，首爾市冠岳區新林洞某半地下室住著一家四口，包括一對46歲的雙胞胎姊妹、雙胞胎妹妹的13歲女兒，以及雙胞胎姊妹的母親，其中雙胞胎姊姊還患有發展障礙，昨晚母親正在醫院接受治療未有在家。
水位上升太快 鄰居試圖營救不果
警方今日表示，暴雨昨晚間開始湧入該家人的住所，雙胞胎妹妹向親友求救要求報警，其親友於晚上9時7分向警方報案，警方隨即聯絡消防進行排水，完成排水作業後，於今日凌晨12時26分發現這家3人的遺體。有報道指，附近鄰居昨晚亦曾試圖打破該家人住所的防盜窗，不過洪水湧入加上雨水倒灌入屋，水位上升速度太快，無法救援。
my god, no wonder joochan kept asking if k-ness arrived at their home safely bcs south korea was having one of the most intense torrential rain tonight, this is what happened in seoul....pic.twitter.com/y5dPe9y0mX— 골차빛나 ☆ (@joochanhae) August 8, 2022