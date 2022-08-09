南韓暴雨｜《上流寄生族》真實上演　半地下室一家三口溺斃

南韓昨日出現80年以來最嚴重暴雨，單在首爾銅雀區在28小時內，錄得累積雨量達417毫米，多處的雨量都超過300毫米，多處出現道路淹水、河川氾濫、地層下陷等，至今造成8人死亡、9人受傷，仍有6人失蹤，其中住在半地下室的一家三口因水淹入屋，來不及逃生而溺斃，猶如電影《上流寄生族》的暴雨情節真實上演。