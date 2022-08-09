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國際
2022-08-09 14:29:00

南韓暴雨｜《上流寄生族》真實上演　半地下室一家三口溺斃

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南韓昨日出現80年以來最嚴重暴雨，單在首爾銅雀區在28小時內，錄得累積雨量達417毫米，多處的雨量都超過300毫米，多處出現道路淹水、河川氾濫、地層下陷等，至今造成8人死亡、9人受傷，仍有6人失蹤，其中住在半地下室的一家三口因水淹入屋，來不及逃生而溺斃，猶如電影《上流寄生族》的暴雨情節真實上演。

南韓暴雨《上流寄生族》真實上演，半地下室一家三口慘遭溺斃。(Twitter)

南韓暴雨《上流寄生族》真實上演，半地下室一家三口慘遭溺斃。(Twitter)

《韓聯社》報道，首爾市冠岳區新林洞某半地下室住著一家四口，包括一對46歲的雙胞胎姊妹、雙胞胎妹妹的13歲女兒，以及雙胞胎姊妹的母親，其中雙胞胎姊姊還患有發展障礙，昨晚母親正在醫院接受治療未有在家。

《上流寄生族》劇照。(網上圖片) 《上流寄生族》劇照。(網上圖片) 《上流寄生族》劇照。(網上圖片)

水位上升太快 鄰居試圖營救不果

警方今日表示，暴雨昨晚間開始湧入該家人的住所，雙胞胎妹妹向親友求救要求報警，其親友於晚上97分向警方報案，警方隨即聯絡消防進行排水，完成排水作業後，於今日凌晨1226分發現這家3人的遺體。有報道指，附近鄰居昨晚亦曾試圖打破該家人住所的防盜窗，不過洪水湧入加上雨水倒灌入屋，水位上升速度太快，無法救援。

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