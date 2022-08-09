南韓暴雨｜洪水湧入地鐵站　西裝男困將沒頂車上引關注(有片)

南韓昨日出現80年以來最嚴重暴雨，於首都圈造成8人死亡、9人受傷，仍有6人失蹤。單在首爾銅雀區在28小時內，錄得累積雨量達417毫米，多處的雨量都超過300毫米。一名西裝男被困在即將滅頂的私家車上，一旁還有許多已被完全淹沒的車輛，怵目驚心畫面曝光後引發網友熱議。

一名網民於周一(8日)在社交平台Twitter發文「首爾到底發生了甚麼？」並配上兩張現場照片，圖片中街道全部被大雨淹沒，交通燈斷電，只剩幾輛車子被困在馬路中央，其中更見一名身穿西裝的男子，在雨中全身濕透地坐在一輛快要滅頂的私家車上，駭人畫面曝光立刻吸引1.4萬人點讚、3.9萬次轉推。

西裝男上傳了自己受困車頂的照片，從他的視角可以看見水已經淹到引擎蓋上。(Twitter)

網民紛紛討論指「好似恐怖電影情節」、「佢能平安回家嗎？」、「佢好似發抖」、「都唔知咁嚴重，希望大雨快啲過去」。事後有網民發現該西裝男原來是一名新聞記者，他也在個人社交平台上傳了自己受困車頂的照片，從他的視角可以看見水已經淹到引擎蓋上。

另有網上影片顯示，洪水沿樓梯湧入首爾地鐵車站，如同小瀑布，場面令人憂慮。