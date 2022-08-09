南韓暴雨｜首爾暴雨增至8死包括一名中國公民 多處成澤國 地鐵站瀉瀑布 汽車沒頂(更新、有片多圖)

【15:02更新】 韓聯社報道，死者增至8人，另有6人失蹤，9人受傷。中國駐南韓大使館證實，死者包括一名中國公民。目前首爾市、仁川市和京畿道有319名災民被安置在學校和體育館等設施。首爾市7處地鐵站和仁川市1處地鐵站被淹浸，地鐵9號線從前一晚起實施部分限行。另有1條高速公路、48條道路、3條地下車道、26處岸堤停車場和45處河畔仍在限行。765處受災設施中，有650處完成搶修。

南韓首爾等首都圈地區降暴雨，韓聯社周二報道，至少造成7人死亡，9人受傷，6人失蹤，其中江南區嚴重水浸，街道變成澤國。彭博新聞社指，這是當地80年一遇的特大暴雨。

首爾南部和仁川等地周一起降暴雨，其中京畿道北部整日降雨量近200毫米。首爾、仁川之外的首都圈地區和江原道、忠清北道、慶尚北道北部亦降豪雨，其中首爾市截至晚上8時降雨量90.5毫米，當地傍晚起在東部幹線實施交通管制。

截至周二凌晨1時，行政安全部將暴風雨危機警報從「警戒」提升到「嚴重」級別。首爾銅雀區周一零時至周二凌晨4時的累積雨量達417毫米，多地累積雨量超過300毫米。中部地區截至周二早上6時的每小時降水量達30至50毫米。