南韓暴雨｜首爾暴雨增至9死包括一名中國公民 多處成澤國 地鐵站瀉瀑布 汽車沒頂(更新、有片多圖)

22:07更新︰增至9死。另有6人失蹤，9人受傷。
15:02更新︰中國駐南韓大使館證實，死者包括一名中國公民。目前首爾市、仁川市和京畿道有319名災民被安置在學校和體育館等設施。首爾市7處地鐵站和仁川市1處地鐵站被淹浸，地鐵9號線從前一晚起實施部分限行。另有1條高速公路、48條道路、3條地下車道、26處岸堤停車場和45處河畔仍在限行。765處受災設施中，有650處完成搶修。
南韓首爾等首都圈地區降暴雨，其中江南區嚴重水浸，街道變成澤國。彭博新聞社指，這是當地80年一遇的特大暴雨。
首爾南部和仁川等地周一起降暴雨，其中京畿道北部整日降雨量近200毫米。首爾、仁川之外的首都圈地區和江原道、忠清北道、慶尚北道北部亦降豪雨，其中首爾市截至晚上8時降雨量90.5毫米，當地傍晚起在東部幹線實施交通管制。
截至周二凌晨1時，行政安全部將暴風雨危機警報從「警戒」提升到「嚴重」級別。首爾銅雀區周一零時至周二凌晨4時的累積雨量達417毫米，多地累積雨量超過300毫米。中部地區截至周二早上6時的每小時降水量達30至50毫米。
周一暴雨期間，首爾多區嚴重水浸，部分地鐵站需關閉，在其中一處道路，大量汽車幾乎沒頂，有巴士在水中勉強行駛，雨水湧入車廂，浸著乘客雙腳。美聯社報道，平日熱鬧繁盛的江南區是「重災區」，江南地鐵站附近嚴重水浸，水深至大腿，民眾涉水而行，汽車在黃泥水中無法行駛，地鐵站大量雨水如瀑布瀉下，乘客狼狽疏散。
地鐵服務大致恢復正常
至周二早上，首爾大部分地鐵服務已恢復正常，市民如常上班，但仍有至少80條道路關閉。內政部指，首爾及附近城市約800幢建築物在暴雨中損毀，逾400人疏散。
韓聯社報道，暴雨至今造成7人死亡，包括銅雀區一名居民因房屋水浸死亡，該區一名60多歲公務員在清理倒樹時疑因觸電死亡，首爾市冠岳區3人被困半地下室溺斃，京畿道廣州市一個巴士站倒塌致1死，另一人被山泥掩埋身亡。另有6人失蹤，包括京畿道廣州市河流泛濫致2人被急流捲走失蹤。
另外，首都圈發生護土牆倒塌、堤壩崩塌和山泥傾瀉等事故。
Omg?!?! It's raining in Seoul and some parts are completely flooded pic.twitter.com/VjcZux4SvP— Charlotte⁷ Vote Vmas (@youazz7) August 8, 2022
강남역 미쳤다 서울 비 폭우 와서 천둥번개 심하니까 건물들 불이 번쩍거리다 한번에 다 꺼짐. 나머지 건물들도 정전되면 깜깜할텐데. 빨리 집에 가세요. 밍기적 거릴수록 손해임 pic.twitter.com/yL7ha4Ba6t— 하트누름X (@cheongmeong_ob1) August 8, 2022