南韓暴雨｜首爾暴雨成災至少7死9傷6失蹤 多處成澤國 地鐵站瀉瀑布 汽車沒頂(有片多圖)

南韓首爾等首都圈地區降暴雨，韓聯社周二報道，至少造成7人死亡，9人受傷，6人失蹤，其中江南區嚴重水浸，街道變成澤國。有指，這是當地60年一遇的特大暴雨。

首爾南部和仁川等地周一起降暴雨，其中京畿道北部整日降雨量近200毫米。首爾、仁川之外的首都圈地區和江原道、忠清北道、慶尚北道北部亦降豪雨，其中首爾市截至晚上8時降雨量90.5毫米，當地傍晚起在東部幹線實施交通管制。

截至周二凌晨1時，行政安全部將暴風雨危機警報從「警戒」提升到「嚴重」級別。首爾銅雀區周一零時至周二凌晨4時的累積雨量達417毫米，多地累積雨量超過300毫米。中部地區截至周二早上6時的每小時降水量達30至50毫米。