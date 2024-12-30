南韓最嚴重空難 濟州航空降落撞牆爆炸179死

南韓昨發生該國歷來最嚴重空難，濟州航空一架客機降落時著火爆炸，機上181人僅2名機組人員獲救，其餘179人罹難。初步懷疑客機降落前遭鳥撞擊，導致起落架無法放下，機肚擦地滑行衝出跑道，並撞上圍欄外牆著火爆炸。機上乘客包括173名南韓人、2名泰國人，年紀最細者僅3歲，大部分人結束聖誕假期旅行回國。當局稱，肇事確實原因仍有待調查。南韓政府宣布全國哀悼7天至周六。 肇事濟州航空客機的機型為波音737-800、機齡15年，昨凌晨1時30分由泰國曼谷出發，原定在早上8時30分降落南韓全羅南道務安機場。客機在8時45分左右曾嘗試降落，失敗後機師爬升返回空中。在8時57分，機場控制塔向機師發出可能遭鳥擊警告，僅1分鐘後，機師發出求救訊號。客機在9時左右嘗試以機肚緊急降落，但3分鐘後撞毀。消防員43分鐘後撲熄火勢，客機燒剩小部分機尾。

獲救2人坐機尾 乘客最後短訊：我應該講遺言嗎 兩名生還機員分別為一名33歲空少及25歲空姐，兩人無生命危險。其中一人身體多處骨折，另一人頭部和腳踝受傷。兩人均是坐在機尾緊急出口旁。韓聯社報道，李姓空少向醫生稱，只記得扣上安全帶，之後發生甚麼事已無記憶，醒來時已獲救。醫生並無問他詳細情況，又指他因擔心客機或乘客安全，才會第一時間問：「發生了甚麼事」，並非失憶。獲救空姐則說，客機失事前，見到一個引擎冒煙並爆炸。居於機場附近的目擊者稱，見到飛機在上空時右翼出現火光。 有家屬向傳媒展示與親人的最後短訊通話。該乘客說，有鳥卡在機翼，家屬回道：「我的天」。乘客然後說，無法著陸。家屬問，「甚麼時候開始」。乘客於9時01分回答「現在，我應該講遺言嗎」。客機於兩分鐘後撞毀，這成了罹難者與親人最後對話。現場照片可見有座椅飛至跑道旁，反映當時撞擊力強勁，有乘客甚至被拋出機外。當局稱，乘客包括82男93女，5人10歲以下，最細為3歲男童，最大是78歲男子。



專家：跑道過短不適合機肚緊急降落 肇事客機的機師2019年3月加入濟州航空，飛行經驗超過6,820小時。外界指事故與鳥擊有關，但有韓媒指肇事客機兩天前傳出有引擎故障問題。客機出事原因有待調查飛行紀錄儀(俗稱黑盒)的數據。有專家指事發機場跑道較短，約2.8公里，並不適合以機肚緊急落降，其他機場如仁川機場和金浦機場分別為3.7公里和3.6公里。也有專家質疑為何跑道盡頭是一道牆。有澳洲飛行安全專家則說，若以機肚著陸，消防等緊急部門會到場戒備，例如跑道噴泡沫，今次似乎是毫無計劃的降落。香港工程師學會航空分部副主席詹永年稱，未聞鳥撞擊與起落架故障有關，駕駛艙亦可手動解鎖打開起落架。他指出，涉事的波音737-800客機靠液壓系統控制起落架的開合，若兩個引擎故障導致無法供電，飛機的輔助動力系統仍可供電予液壓系統。他續指，若全數液壓系統故障，737客機或現代民航客機均可透過後備系統，手動為起落架解鎖。



客機機肚著陸撞毀過程