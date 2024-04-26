南韓梨泰院新興「綁架朱古力」犯案手法　食用後恐斷片遭侵犯

南韓旅遊要注意了，在首爾梨泰院當地盛傳出現「綁架朱古力」！一名女網紅拍片過程，突然有一名外國人送她朱古力，經旁人提醒，她才發現上面被打了一個洞，還疑似注射詭異物質，吃了恐被撿屍。

首爾梨泰院是知名觀光景點，以酒吧和豐富夜生活聞名，而在韓劇《梨泰院Class》拍攝後，讓當地紅遍亞洲，也因此吸引許多外國遊客到此朝聖。

翻過來「有一個洞」

據《YTN電視台》報道，一名經營YT頻道的南韓女網紅，日前到梨泰院一家居酒屋進行直播，結果拍到一半，鏡頭外突然出現一名外國男性，除了跟她打招呼，還送了一塊朱古力。

她沒多想就欣然收下，還向對方道謝，但後來有人提醒，這顆朱古力可能怪怪的，也讓女網紅有所警覺，並開始檢查。

女網紅稱「真的怪怪的」，她把朱古力湊近鏡頭，並詳細解說：「來讓你們看看哪裏不對勁，這樣看很正常對不對，但翻過來你看，就是這裏，有一個洞。」