南韓梨泰院新興「綁架朱古力」犯案手法　食用後恐斷片遭侵犯

南韓旅遊要注意了，在首爾梨泰院當地盛傳出現「綁架朱古力」！一名女網紅拍片過程，突然有一名外國人送她朱古力，經旁人提醒，她才發現上面被打了一個洞，還疑似注射詭異物質，吃了恐被撿屍。
首爾梨泰院是知名觀光景點，以酒吧和豐富夜生活聞名，而在韓劇《梨泰院Class》拍攝後，讓當地紅遍亞洲，也因此吸引許多外國遊客到此朝聖。
翻過來「有一個洞」
據《YTN電視台》報道，一名經營YT頻道的南韓女網紅，日前到梨泰院一家居酒屋進行直播，結果拍到一半，鏡頭外突然出現一名外國男性，除了跟她打招呼，還送了一塊朱古力。
她沒多想就欣然收下，還向對方道謝，但後來有人提醒，這顆朱古力可能怪怪的，也讓女網紅有所警覺，並開始檢查。
女網紅稱「真的怪怪的」，她把朱古力湊近鏡頭，並詳細解說：「來讓你們看看哪裏不對勁，這樣看很正常對不對，但翻過來你看，就是這裏，有一個洞。」
內餡濕濕又黏黏的
接下來鏡頭帶到朱古力，上面真的有個詭異的小洞，內餡濕濕又黏黏的，顏色也與一般朱古力的餡料有所不同，懷疑是有人用針筒將「某種物質」打進朱古力。「若我吃下肚，真的會出大事！誰能想到朱古力上，會被注射器加料？」她說。
報道中提及，當地人稱它為「綁架朱古力」，若隨意收取陌生人送的朱古力，恐怕會斷片遭撿屍。
另外，最近南韓警方也破獲多宗毒品扮成糖果或啫喱的案件。而在四月初就有6人因為食用「大麻果凍」被捕，南韓食品醫藥安全部門也嚴禁含大麻或大麻類成分的啫喱產品入境當地。
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