南韓梨泰院萬聖節派對發生人踩人 至少151人死亡 包括3名中國公民 (多圖)

【11:00更新】南韓龍山區梨泰院舉行的萬聖節慶祝活動發生人踩人慘劇，消防部門表示，目前死亡人數已增至151人，82人受傷，大多數死者為20多歲的女性。當地政府部門收到355宗失蹤報告。

19 名外國人遇難

龍山區消防局局長匯報事件最新情況，指死者包括97名女性、54名男性，所有死者都極有可能在狹窄的街巷裡被活活擠壓致死。151名死者當中，目前辨識到有19名外國人，國籍包括中國、伊朗、烏茲別克和挪威。中國駐韓大使館確認，事件中有3名中國公民遇難，然而暫時未掌握身份資訊。

目擊者： 5 、 6 名男子推開途人

當地傳媒報道，有目擊者接受訪問時稱，事發時窄巷內擠滿人群，突然有大約5、6名男子推開途人，令不少人跌倒，繼而觸發人踩人慘劇，「當時很多人大叫『退後』，但人群沒有散開，我以為自己會死。」

----------

【03:18更新】當地消防部門匯報最新情況，當局共派出9支搜索隊伍，並已完成第三次搜索，證實死亡人數增至146人，當中45具遺體安置在附近室內體育館內，身份有待識別，另有150人受傷。死傷者都是在街巷上發現，酒吧及餐廳等店舖內未有人受傷。至於具體事發原因，目前仍在調查中。

----------

【02:00更新】韓媒報道，死亡人數已增至120人，另有100人受傷。消防部門指，已完成第一輪搜索，74具遺體被送到醫院，另有46具遺體暫時放在附近的室內體育館內。救援人員目前正進行第二輪搜索，估計會發現更多死傷者。

----------

【01:35更新】韓媒引述當地消防部門報道，今次慘劇的死亡人數已增至59人，另有150人受傷。南韓總統尹錫悅召開緊急會議應對事件，並下令有關部門迅速救治傷者。

----------

【00:47更新】當地傳媒報道，事件至少造成3人死亡，相信死亡人數會進一步上升。現場消息指，事發地點有10人躺在街道上，救援人員用布覆蓋各人的臉，估計已返魂乏術。

----------

南韓龍山區梨泰院舉行的萬聖節慶祝活動發生人踩人慘劇，當地傳媒報道，事件至少造成約100人心臟驟停，首爾市緊急救援隊總動員救災。