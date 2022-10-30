南韓梨泰院萬聖節派對發生人踩人 韓媒：至少146人死亡 約150人受傷 (多圖)

【03:18更新】當地消防部門匯報最新情況，當局共派出9支搜索隊伍，並已完成第三次搜索，證實死亡人數增至146人，當中45具遺體安置在附近室內體育館內，身份有待識別，另有150人受傷。死傷者都是在街巷上發現，酒吧及餐廳等店舖內未有人受傷。至於具體事發原因，目前仍在調查中。

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【02:00更新】韓媒報道，死亡人數已增至120人，另有100人受傷。消防部門指，已完成第一輪搜索，74具遺體被送到醫院，另有46具遺體暫時放在附近的室內體育館內。救援人員目前正進行第二輪搜索，估計會發現更多死傷者。

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【01:35更新】韓媒引述當地消防部門報道，今次慘劇的死亡人數已增至59人，另有150人受傷。南韓總統尹錫悅召開緊急會議應對事件，並下令有關部門迅速救治傷者。

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【00:47更新】當地傳媒報道，事件至少造成3人死亡，相信死亡人數會進一步上升。現場消息指，事發地點有10人躺在街道上，救援人員用布覆蓋各人的臉，估計已返魂乏術。

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南韓龍山區梨泰院舉行的萬聖節慶祝活動發生人踩人慘劇，當地傳媒報道，事件至少造成約100人心臟驟停，首爾市緊急救援隊總動員救災。