南韓歷史性判決　最高法院承認同性伴侶權利

南韓昨日通過一項具里程碑意義的歷史性判決，最高法院就同性伴侶認定健保受養人資格案做出判決，裁定兩名原告人勝訴。這是韓國大法院首次承認未受韓國民法承認的同性伴侶法律權利。判決宣讀時，現場活動人士爆出一片歡呼。

最高法院表示，國民健康保險法並未明定從受養者適用範圍內排除同性伴侶，僅以同性為由，不允許原告將伴侶列為受養人屬性別歧視，是對人類尊嚴與價值、追求幸福的權利及隱私自由、平等權等的重大侵害。即使承認同性伴侶符合受養人資格，不能認定會因此造成受養者人數不合理增加，或損害財政健全性，也沒有需要特別考慮的損害公益可能性，有必要積極因應當今社會的家庭組成變化，消除在所得等資格相同狀況下的不平等待遇。