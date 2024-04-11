南韓民眾提案續租大熊貓「福寶」　旅行社順勢推熊貓團(有片)

深受南韓國民喜愛的大貓熊福寶，因協議期滿於上周三(3日)回到返回中國，不過當地民眾對牠的掛念有增無減，為此在8日提交提案，希望政府能支付租金「續租」福寶，相關負責部門將進行討論。另外，當地有旅行社看準民眾對福寶的熱情，推出到中國的熊貓行程。

貓熊「福寶」出生於2020年7月20日，是旅韓大熊貓「愛寶」和「樂寶」的第一個寶寶，有「福公主」愛稱，根據中韓簽訂的協議，福寶須在年滿4歲前回到中國。牠於3日在6,000名民眾雨中送別下，離開愛寶樂園返回中國。許多民眾之後在網上各大社交平台分別福寶的可愛萌樣以緩掛念，周一(8日)更有民眾在首爾市政府營運的市民平台網站上，發起名為「請考慮讓市民能再次見到福寶」的提案，內容寫到，為滿足大家渴望再次見到福寶的心，希望南韓政府可以再向中國支付租金，「續租」福寶。該提案提出後，將由韓國政府相關負責部門進行討論，再提交給主管機關審議，一般要兩個星期後才能收到回覆。