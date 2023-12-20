南韓江原道公寓屋頂上演活春宮　管理委員會cap圖貼告示欄：行為危險切勿模仿

南韓江原道一處社區公寓大樓發生活春宮事件，被附近鄰居全程目擊，該社區的管理委員會事後將畫面放在社區公告欄，警告閒雜人等不要再做這種危險行為。綜合韓媒報道，江原道原州市某社區住戶日前發現，有一對男女到公寓18樓頂樓大「激戰」，由於頂樓圍牆較矮，這樣的行為不僅有礙觀瞻，還有可能發生意外，目擊者將此事通報社區管委會，管委會直接印出畫面並附上警告文字，貼到社區各處公告欄。不僅讓社區民眾感到驚訝，這樁奇葩事件更是在南韓社交網站瘋傳。

公告內容：屋頂只作避難疏散空間

該公告內容表示，「近日一對年輕男女在屋頂做愛，目擊到的住戶內心備受衝擊，並為其捏把冷汗。在此呼籲，屋頂只能作為發生火災時的避難疏散空間，為防止任何安全意外或設施遭損毀，平時一律禁止到屋頂去。同時也提醒家長們，教育小孩沒事千萬別攀爬到屋頂嬉戲，以免憾事發生」。而在2021年11月時，大邱地區就發生過1名20多歲已婚女子和1名10多歲青少年發生婚外情，還到公寓屋頂進行性行為，結果女子意外從屋頂墜落身亡，男子因未能採取適當預防措施，涉嫌過失殺人，於2022年5月被判入獄，同年10月獲判緩刑2年。