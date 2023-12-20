熱門搜尋:
旅發局餐飲消費券 工展會2023 天氣 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 黎智英 聖誕節2023 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-12-20 13:40:00

南韓江原道公寓屋頂上演活春宮　管理委員會cap圖貼告示欄：行為危險切勿模仿

分享：

南韓江原道住戶日前發現公寓頂樓上演活春宮。

南韓江原道一處社區公寓大樓發生活春宮事件，被附近鄰居全程目擊，該社區的管理委員會事後將畫面放在社區公告欄，警告閒雜人等不要再做這種危險行為。綜合韓媒報道，江原道原州市某社區住戶日前發現，有一對男女到公寓18樓頂樓大「激戰」，由於頂樓圍牆較矮，這樣的行為不僅有礙觀瞻，還有可能發生意外，目擊者將此事通報社區管委會，管委會直接印出畫面並附上警告文字，貼到社區各處公告欄。不僅讓社區民眾感到驚訝，這樁奇葩事件更是在南韓社交網站瘋傳。

Ad Block

公告內容：屋頂只作避難疏散空間

該公告內容表示，「近日一對年輕男女在屋頂做愛，目擊到的住戶內心備受衝擊，並為其捏把冷汗。在此呼籲，屋頂只能作為發生火災時的避難疏散空間，為防止任何安全意外或設施遭損毀，平時一律禁止到屋頂去。同時也提醒家長們，教育小孩沒事千萬別攀爬到屋頂嬉戲，以免憾事發生」。而在2021年11月時，大邱地區就發生過1名20多歲已婚女子和1名10多歲青少年發生婚外情，還到公寓屋頂進行性行為，結果女子意外從屋頂墜落身亡，男子因未能採取適當預防措施，涉嫌過失殺人，於2022年5月被判入獄，同年10月獲判緩刑2年。

Ad Block

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受