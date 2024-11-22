南韓海關誤測電子煙為毒品　女子被迫撕衞生巾受檢

南韓一名女性日前入境大邱機場時，因為毒品檢測儀出現異常，遭疑夾帶毒品。她被逼撕下內褲上的衛生巾受檢，後來海關人員才急忙道歉，原來是儀器故障造成誤會。

據《朝鮮日報》報道，事發於11月8日上午，一名女子和幾名友人在大邱機場辦理入境手續，機場的毒品檢測儀突然發出異常警告，表示她的行李箱中的電子煙，出現疑似毒品反應。

前後至少折騰了20分鐘

該女子對此坦承，「這個電子煙是我的」。海關隨即對這群旅客使用毫米波（millimeter wave）全身掃描儀，發現女子的內褲附近有個「可疑物體」。

女子回稱「我剛好生理期，所以有使用衛生巾」，海關人員知悉後，仍請她到小房間，撕下衛生巾供女性海關人員肉眼檢查。前後至少折騰了20分鐘，仍沒搜出個所以然，海關方面認為女子是清白的，決定放人。