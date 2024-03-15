南韓消防員26年前因公殉職　父今捐5億韓圜積蓄設紀念獎學金

南韓一名老翁的兒子原本是消防員，卻在26年前因公殉職，如今他以兒子的名義，向南韓消防廳捐贈了畢生積蓄5億韓圜（約294萬元），希望這筆錢，可以用來當作對國家有功者後代的獎學金。
和另外兩名消防員遭洪水沖走
老翁金敬洙的兒子金基範，是一名消防員，1998年某天，局裏接到了報案電話，稱有3名女中學生在琴湖江洪災失蹤，不料搜救過程中，他和另外兩名消防員一起被洪水沖走，最後因公殉職。
就在今年，老翁決定以兒子的名義，將自己的畢生積蓄5億韓圜（約294萬元），捐贈給南韓消防局，希望這筆錢能夠被有意義地使用，當作對國家有功者後代的獎學金。
我一生都在思念我的兒子
談及兒子，老翁表示：「我至今仍清楚記得兒子通過消防員考試的那一天，我一生都在思念我的兒子，希望他永遠被人們記住，如今以我兒子的名義設立了獎學金，我已別無所求。」
12日上午，南韓消防局在大邱江北消防局舉行了「消防英雄金基範獎學基金捐贈儀式」，當年和金基範共事的消防員、另一名殉職消防員的兒子皆到場，同時消防局在儀式上也宣布，這些錢將會每年提供給因公殉職的消防員子女，以及韓戰軍人的後代，此外，大邱消防局還將老翁任命為名譽消防員。
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