南韓漁船遇大浪翻船 船員待救驚險畫面曝光 5獲救1失蹤船長危殆 (有片)

南韓驚傳漁船翻船意外！一艘載有6人的漁船，在11月22日凌晨在日本島根縣102公里外海域翻船。5人獲救當中船長危殆，還有一名船員失蹤。
根據韓媒《聯合新聞TV》報導，南韓一艘捕撈秋蟹的漁船，在20日中午從慶尚北道浦項市九龍浦港出海，包括船長在內一共有6名船員。最後因為氣候不佳，導致漁船在22日凌晨2時55分於慶州市甘浦邑以東200公里處、即日本島根縣濱田市北北西約102公里的東海翻船。
韓媒釋出的影片可以看到，多名身穿紅色救生衣的船員，站在翻船後的船腹上等待救援，但巨浪不斷拍打船面，船員們在大海中載浮載沉相當危險。翻船後船員立即向南韓海洋警察求救。浦項海洋警察署指出，船上4名穿著救生衣的船員在出動救援後獲救，引渡至另一艘漁船，其中3人為外籍船員（2名印尼人、1名越南人），至於船長和另一名船員則失蹤。
南韓海警隨即要求日本海上保安廳協助救援，最後在駕駛艙發現船長，但他已失去意識危殆。
為了找尋最後一名失蹤的韓籍船員，南韓海警隊出動警備艦艇及軍機投入搜救，南韓海軍也與鄰近作業漁船一同搜尋失蹤者。韓方還試圖派遣潛水員，想深入翻覆漁船查看是否有人員受困其中，但因海象惡劣作罷。
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