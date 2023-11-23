南韓漁船遇大浪翻船 船員待救驚險畫面曝光 5獲救1失蹤船長危殆 (有片)

南韓驚傳漁船翻船意外！一艘載有6人的漁船，在11月22日凌晨在日本島根縣102公里外海域翻船。5人獲救當中船長危殆，還有一名船員失蹤。

根據韓媒《聯合新聞TV》報導，南韓一艘捕撈秋蟹的漁船，在20日中午從慶尚北道浦項市九龍浦港出海，包括船長在內一共有6名船員。最後因為氣候不佳，導致漁船在22日凌晨2時55分於慶州市甘浦邑以東200公里處、即日本島根縣濱田市北北西約102公里的東海翻船。