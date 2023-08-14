南韓牧場私養20歲母獅逃脫後遭射殺 母獅生性溫馴愛撒嬌討摸(更新)

【1835更新】事件更多細節曝光。有報道指，姜姓男子約一年前租用土地，再輾轉接手管理這座私人牧場，為退休後賺取收入，接手之前牧場已飼養了一頭公獅、一頭母獅，公獅早前去世。

牧場前主人曾表示，母獅相當溫馴，20年前還是幼獅時，有人上前靠近，牠就會撒嬌，讓人摸摸牠的頭。

牧場主人：花費照顧母獅

姜姓男子否認非法飼養獅子，表示一年前接手牧場後，就打算處理這頭母獅，因為飼養費開支不少，每月給牠餵食生雞就要花30萬韓圜(約1,758港元)。母獅腳掌指甲有問題，又花上120萬韓圜(約7,033港元)幫牠治療。

他聲稱，曾向環境廳及動物園查詢，期望他們接管母獅，但遭拒絕，認為這隻母獅年事已高，回到動物園跟獅群生活，恐會遭到較有地位的獅子排擠與欺凌。

另有報道指，母獅疑似前一天晚上趁員工餵飼料、打掃時，從打開的閘門逃走。牧場位於海拔355米處，沿山路距離村莊約2公里車程，員工周一早上才發現母獅失蹤。

牧場被指定為觀光農場

南韓慶尚北道高靈郡一處民營牧場周一(14日)發生私養母獅逃脫事件，警方及消防接報1小時後尋獲母獅並將牠射殺，未有人員傷亡。

韓聯社報道，當地一處民營牧場飼養的一頭雌性獅子於上午7時24分左右逃脫，當局在8時30分許於距離牧場4至5米處發現後將其射殺。報道指，母獅年約20歲。

當局表示，這個牧場今年2月獲指定為觀光農場，但僅取得飼養牛隻許可，並未取得飼養獅子許可，推測為違法私自飼養。