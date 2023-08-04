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國際
2023-08-04 15:27:25

南韓現代汽車宣布回收美國逾9.1萬輛車　因存在過熱起火風險

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現代汽車宣布回收91000輛汽車。(路透社)

現代汽車宣布回收91000輛汽車。(路透社)

南韓現代汽車宣布，將要回收逾9.1萬部在美國售出的汽車，原因是部份的型號，存在電子零件因為過熱而導致起火的風險。

現代汽車宣布回收在美國近92,000部現代及起亞品牌的汽車，因為有關型號的車輛，在波箱油泵的電子零件存在可能引起過熱的問題。公司建議車主不要將車子停泊在大樓，而是泊在戶外，直到他們調查完成。

現代宣布回收美國逾9萬架車。(路透社)

現代宣布回收美國逾9萬架車。(路透社)

呼籲車主勿停泊室內

在有關的回收之中，起亞表示收到6宗的過熱報告，但沒有發生意外及有人受傷，而現代就有4宗類似報告，同樣沒有發生意外及導致有人傷亡。美國國家公路交通安全管理局表示：「建議車主將車輛泊在戶外以及遠離建築物直到有關回收及維修完成。」當局指，是因為操控車子前進及停車的油泵，可能會導致到油泵過熱。

車主將會在9月底收到通知，並接受檢查是否需要更換油泵的電子零件。回收的現代車型包括2023年出產的Elantra、Kona、Sonata、Tucson以及2023-2024的Palisade。至於起亞就有2023的Soul及Sportage，以及2023-2024的Seltos。美國方面表示，在今年3月，現代及起亞已宣布回收超過57萬部車輛，同時上月現代亦宣布回收澳洲13,500輛汽車。

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