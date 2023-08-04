南韓現代汽車宣布回收美國逾9.1萬輛車　因存在過熱起火風險

南韓現代汽車宣布，將要回收逾9.1萬部在美國售出的汽車，原因是部份的型號，存在電子零件因為過熱而導致起火的風險。

現代汽車宣布回收在美國近92,000部現代及起亞品牌的汽車，因為有關型號的車輛，在波箱油泵的電子零件存在可能引起過熱的問題。公司建議車主不要將車子停泊在大樓，而是泊在戶外，直到他們調查完成。