南韓男子因女友大肚結婚　妻子酒後爆孩子生父另有其人

南韓媒體最近揭露1則故事，A男剛和前女友B小姐分手，就得到對方懷孕的消息，他隨即和前女友奉子成婚。但女方喝醉後自爆小孩不是他的，親子鑑定也確認並非親生，小孩變成「父不詳」。南韓YTN電台節目《趙寅燮律師的諮詢室》聊到這樁奇聞，A男經營咖啡店維生，前女友B小姐曾是他常客，因雙方相處愉快，之後進入交往關係。沒想到2人自此爭吵不斷，加上生活習慣完全不同，A男與B小姐交往3年即分手，但又進入分手、復合、再分手的無限循環。

婚後爭吵情況依然很嚴重 有次2人分手約莫1個月後，A男突然收到B小姐表示自己懷孕了，出於負責，A男決定和B小姐結婚，A男也認為他們的關係將在小孩的到來，而有所改善。只是天不遂人願，婚後生活與A男想像中完全不同，雙方爭吵的情況還是很嚴重。有次B小姐在家喝醉，脫口說出「我們的小孩竟然不知道真正的父親，真的好可憐」。疑心在A男心中發芽，他決定帶小孩進行親子鑑定，結果養育多年的小孩竟真的和他沒有血緣關係，只是這樣一來，除了B小姐，沒人知道小孩生父為何許人。