南韓男子網路發布恐嚇文章揚言炸機場及殺人　犯案動機只為求關注

韓國京畿道8月發生隨機砍人案後，許多人在網路上發布「殺人預告」，警方在車站加強巡邏。（圖／美聯社）

南韓京畿道8月發生隨機砍人案後，許多人在網路上發布「殺人預告」，引發社會恐慌。好不容易才平息風波，然而日前又出現一名30多歲男子，自8月起在網路論壇上多次發文，揚言要發起炸彈恐怖攻擊，炸毀國內5個國際機場，12日終於被警方破獲逮捕。

男子網路發布恐嚇文章揚言炸機場及殺人

據《朝鮮日報》報道，被逮捕的A男自8月6日晚間9時7分起，在網路論壇發布恐嚇文章揚言，要在濟州、金海、大邱、仁川、金浦5座機場發起「炸彈恐襲」，並威脅要殺人。A男在第一篇發文稱將在隔日2點於濟州機場犯下炸彈恐攻，預告信寫道，「我已經在濟州機場內設置炸彈，至於從機場奔逃出來的乘客，我會持兇器砍死他們」。

濟州警察廳不敢大意，派遣人力針對機場加強搜索，不過沒有發現相關可疑物，其他4座機場也因A男的發文而展開大陣仗的搜索，幸好只是虛驚一場。經調查，A男畢業於電腦工程相關科系，為了避開警方追緝，特意使用海外通訊網路犯案，以隱藏實際IP。犯案後更刻意將自己持有的電腦和手機設為「初始化」，導致警方花費不少時間進行搜查。

東窗事發後，A男還一度否認犯案，直到警方亮出犯罪證據，A男才坦承犯案。A男稱犯案原因是想測試一下警方能否逮到他，因為好像要獲得更多人的關注，警方才會展開追緝，所以他才會在網路上發文威脅殺人。濟州警察廳12日表示，A男因涉嫌威脅與詐欺、妨礙公務執行等罪嫌遭到逮捕拘留。

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