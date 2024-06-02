南韓男涉偽造車禍殺孕妻騙保　十年官司勝訴領100億賠償

南韓一名男子為其年輕的柬埔寨籍妻子投保25張保單，在妻子車禍身亡後引發保險詐騙及謀殺的疑雲。經過多年審理，法院最終判決該男子無罪，並要求保險公司支付高達100億韓圜（約5,653萬港元）的賠償金。
以妻子名義投保多達25份壽險
根據南韓《紐西斯通訊社》（Newsis）報道，2014年8月23日凌晨，44歲的男子在京釜高速公路駕車時撞上路邊貨車，導致副駕駛座上的24歲懷孕妻子死亡。事後調查發現，男子以妻子名義投保了多達25件壽險契約，遍及11家保險公司，總賠償金額高達95億韓元（約5,371萬港元），其中30億韓元（約1,696萬港元）的保險是在事故前兩個月才投保。
警方在調查中發現多項疑點，包括死者血液中含有苯海拉明成分、事發時未繫安全帶、車輛操作異常等。此外，男子在妻子去世後迅速安排火葬，未等妻子的家人趕來。這些因素讓警方懷疑男子可能涉及謀殺以詐領保險金。
疲勞駕駛致死罪成判監
然而，大田地方法院在2015年6月的一審判決中認為證據不足，判決男子無罪。雖然二審高院改判男子有罪，但2017年5月最高法院發回更審。最終，大田高院於2020年8月判決男子在殺人及保險詐欺部分無罪，僅以疲勞駕駛致死罪判處2年有期徒刑。檢方上訴被最高法院駁回。
在刑事部分獲判無罪後，男子與保險公司的民事訴訟中也獲得大部分勝訴。首爾高院於2023年8月裁決，男子不僅可獲得原本的賠償金，還能領取數億韓圜的延遲利息，總計高達100億韓元（約5,653萬港元）。
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