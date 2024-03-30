南韓男生在保溫杯「加料」精液 女老師不滿處分太輕怒告上庭

南韓校園發生離譜事件！一名高中生趁女老師離座時，竟在她的保溫杯偷加自己的精液，導致老師需請4天病假。她不滿家長未有道歉及校方對事件的消極態度，怒告上法院。
南韓《JTBC》報導，案件發生在慶尚南道一間私立男校，該名女老師控訴，去年9月一晚負責自修課堂期間，離開座位7分鐘去上廁所，桌上的保溫杯竟被「加料」。她表示當時已察覺不對勁，因為杯蓋被轉向，水中浮著詭異的「白色物體」，導致後來她請了4天病假。事後閉路電視發現，一名男學生趁老師離席期間，拿了她的保溫杯朝宿舍洗衣間及飲水機方向走去，沒多久又回到教室。
男學生坦承在老師杯中加的是自己的精液，稱「因為自修時間偷看色情電影，性衝動下看到老師的水杯就…」，並表示案發後本來想把水杯拿去洗乾淨，但時間不夠只好作罷。
該男生及後被學校停學兩週，女老師在今年2月合約到期後，將事件於網上披露並提出訴訟。她表示，「出於為人師表的義務與責任感，本來不想走上可能對男學生的人生帶來重大影響的提告或退學等處分」，但她不滿校方處分太輕，而且從頭到尾該名學生和家長都未道歉或真心反省。
而校方則稱，事後已將女老師和男學生隔離，由於女老師當時希望能從輕發落，才會進入校內懲戒程序。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章