南韓男生在保溫杯「加料」精液 女老師不滿處分太輕怒告上庭

南韓校園發生離譜事件！一名高中生趁女老師離座時，竟在她的保溫杯偷加自己的精液，導致老師需請4天病假。她不滿家長未有道歉及校方對事件的消極態度，怒告上法院。

南韓校園發生離譜事件！一名高中生趁女老師離座時，竟在她的保溫杯偷加自己的精液，導致老師需請4天病假。她不滿家長未有道歉及校方對事件的消極態度，怒告上法院。

南韓《JTBC》報導，案件發生在慶尚南道一間私立男校，該名女老師控訴，去年9月一晚負責自修課堂期間，離開座位7分鐘去上廁所，桌上的保溫杯竟被「加料」。她表示當時已察覺不對勁，因為杯蓋被轉向，水中浮著詭異的「白色物體」，導致後來她請了4天病假。事後閉路電視發現，一名男學生趁老師離席期間，拿了她的保溫杯朝宿舍洗衣間及飲水機方向走去，沒多久又回到教室。