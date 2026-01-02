南韓男禁食加每日跳繩一千下　暴瘦剩47公斤逃兵役被定罪

南韓大邱一名20多歲男子，為逃避兵役瘋狂節食與運動，每天跳繩1千下，導致175厘米身高體重僅47公斤，造成身體受損，法院認定他違反兵役法，被處有期徒刑8個月、緩刑2年。

獲得社會服務替代役

《韓聯社》報道，法院指出，這名男子在2021年2月得知體質量指數（BMI）低於16，即可獲得社會服務替代役資格，隨即從同年7月至9月，每天跳繩1,000下，並在體檢前3天瘋狂節食，試圖用人工方式降低體重、通過替代役資格。

當時這名男子身高175厘米，體重超過50公斤，但在9月16日的大邱慶北地方兵務廳第一次兵役體檢中，體重測量為46.9公斤（BMI 15.3），11月29日第二次體檢為47.8公斤（BMI 15.5），最終獲得社會服務替代役判定。