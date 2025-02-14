熱門搜尋:
情人節2025 網上熱話 新店關注組 產志賀毒素 朗天峰 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-02-14 12:30:00

南韓男「石化」如被點穴　機警管理員報案救一命

分享：

南韓男子突石化定格，竟一度失去意識呼吸。（圖／翻攝YT@南韓警察廳）

adblk5

南韓牙山市一名男子，日前坐在公寓大樓內的長椅上，宛如石化一動也不動。社區管理員察覺異狀報警，警方到場後，男子突然倒地原來是身體不適，失去意識及呼吸，緊急搶救後恢復生命跡象。

KOREA WAVE報道，南韓警察廳YouTube官方頻道4日公布一段影片，標題為「公寓入口一名石化的男子…接近之後」，紀錄下警察驚險搶命的過程，吸引75.5萬次點閱。

身體突然癱軟倒下

報道指出，在忠清南道牙山市溫陽地區一名社區管理員，於1月14日打電話報案，表示有一名男子一直坐在社區大樓內入口處都沒有離開。

警方趕到現場，在社區入口前的一張長椅上發現該名男子，奇怪的是，男子整個人像被點穴般，石化定格一動也不動，呈現彎腰雙手放在腿上的姿勢。

正當警員上前詢問：「你還好嗎？」結果男子原本發直的眼神，像突然回魂似的看了警員一眼、僵直的身體更突然癱軟倒下，讓在場所有人都嚇了一大跳。

「感謝警察及時救命」

警員見狀趕緊為他施行心肺復甦術，並打電話叫救護車。幸好在緊急處置下，男子恢復意識和呼吸，被緊急送往醫院。

影片曝光後，引發南韓網友熱烈討論。有人留言表示「感謝警察及時救命」、「沒事太好了」、「太感動了」、「本來被當可疑的人，原來是身體出狀況了」、「天氣冷身體真的很容易有問題啊」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

adblk6

中風前兆（am730製圖）

中風前兆｜把握黃金3小時求診（am730製圖） 中風前兆｜失去平衡感容易跌倒（am730製圖） 中風前兆｜視力障礙（am730製圖） 中風前兆｜臉部表情不對稱（am730製圖） 中風前兆｜手臂無力下垂（am730製圖） 中風前兆｜表達能力口齒不清（am730製圖） 中風前兆｜爭取時間（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能