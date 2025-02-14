南韓男「石化」如被點穴　機警管理員報案救一命

南韓牙山市一名男子，日前坐在公寓大樓內的長椅上，宛如石化一動也不動。社區管理員察覺異狀報警，警方到場後，男子突然倒地原來是身體不適，失去意識及呼吸，緊急搶救後恢復生命跡象。

據《KOREA WAVE》報道，南韓警察廳YouTube官方頻道4日公布一段影片，標題為「公寓入口一名石化的男子…接近之後」，紀錄下警察驚險搶命的過程，吸引75.5萬次點閱。

身體突然癱軟倒下

報道指出，在忠清南道牙山市溫陽地區一名社區管理員，於1月14日打電話報案，表示有一名男子一直坐在社區大樓內入口處都沒有離開。

警方趕到現場，在社區入口前的一張長椅上發現該名男子，奇怪的是，男子整個人像被點穴般，石化定格一動也不動，呈現彎腰雙手放在腿上的姿勢。

正當警員上前詢問：「你還好嗎？」結果男子原本發直的眼神，像突然回魂似的看了警員一眼、僵直的身體更突然癱軟倒下，讓在場所有人都嚇了一大跳。