南韓當舖「復興」店面華麗 年輕人抵押科技產品名牌包包

當舖都與時並進，南韓櫃枱有鐵欄的舊式當舖日漸式微，但隨著年輕人愛買高價科技產品、名牌包包等奢侈品，又一時週轉不靈，如大學生要交學費，一些店面華麗的現代當舖應運而生。

《韓國先驅報》採訪了首爾繁華區弘大一間當舖，店主李先生的店舖只當科技產品，店面像一般舖頭，沒有傳統當舖的鐵欄阻擋在顧客前等防盜設備，像商店般陳列名牌銀包、智能手機和平板電腦等當品。李先生說，他的顧客大部分二十多歲和三十多歲，「他們通常借細額的金錢，20萬至30萬韓圜(約1,200至1,800港元)，留下手提電腦或數碼相機作抵押。近年多了二十多歲的大學生或求職人士到來。」他又指，當舖也是來南韓定居的外國人獲應急錢的地方，他們只需要出示護照或居留卡，放下抵押品便可獲小額借貸。