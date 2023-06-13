南韓當舖「復興」店面華麗 年輕人抵押科技產品名牌包包

當舖都與時並進，南韓櫃枱有鐵欄的舊式當舖日漸式微，但隨著年輕人愛買高價科技產品、名牌包包等奢侈品，又一時週轉不靈，如大學生要交學費，一些店面華麗的現代當舖應運而生。
《韓國先驅報》採訪了首爾繁華區弘大一間當舖，店主李先生的店舖只當科技產品，店面像一般舖頭，沒有傳統當舖的鐵欄阻擋在顧客前等防盜設備，像商店般陳列名牌銀包、智能手機和平板電腦等當品。李先生說，他的顧客大部分二十多歲和三十多歲，「他們通常借細額的金錢，20萬至30萬韓圜(約1,200至1,800港元)，留下手提電腦或數碼相機作抵押。近年多了二十多歲的大學生或求職人士到來。」他又指，當舖也是來南韓定居的外國人獲應急錢的地方，他們只需要出示護照或居留卡，放下抵押品便可獲小額借貸。
當舖｜老闆當手提電腦付員工薪金
報道指，一名35歲當客經營小型網上市場商業，最近以電腦監視器和手提電腦作抵押，借了200萬韓圜(約1.2萬港元)，以支付員工薪金。他指，客戶簽了合約後沒有付訂金，造成現金短缺。這些「現代當舖」對攝影師或影片製作者來說是獲資金買新設備的另一途徑，有攝影師將舊的相機作抵押換錢。不過，當舖的借貸利息並不低，部分收每月約3%利息或一年36%利息，較南韓五大借貸商的一年5.23%至5.78%高出很多。
《韓國先驅報》指，根據南韓消費者借貸資金協會數據，去年全國約有1,150間當舖，約200間接受電子產品作抵押。當舖在內的借貸機構的生意額也現上升，由2021年的7.61萬億韓圜增至去年的8.54萬億韓圜。專家指，當舖生意上升不是好事，擔心是經濟衰退或信貸紀錄不良消費者愈來愈多的先兆。