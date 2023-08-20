南韓神童10歲跳級讀高中 退學稱不堪同學欺凌排擠 準備考大學

今年3月跳級上高中的南韓神童白江賢(音譯)日前宣布已退學，其父周日(20日)公開來自其他家長的信件，透露白江賢是因為在校受到排擠才決定離開，避免可能遭受同學暴力對待。 曾在「英才發掘團」等南韓綜藝節目上展現數學及音樂天賦的白江賢19日在個人YouTube頻道宣布之前一天已向首爾科學高中辦理退學，之後將自行準備參與大學入學考試。 自覺像解題機器 白江賢在信中表示，某天早晨起床刷牙時，突然覺得鏡中的自己就像一個只會解題的機器，因此想重拾已許久未接觸的作曲、創作桌上遊戲等創意活動，於是向父親提出退學。

父親：學生家長惡意中傷 白江賢在信中親切地稱呼同學及學長學姊為哥哥、姊姊，表示不會忘記這段時間在學校的回憶，希望未來能在大學重聚。但才過了一天，父親就公開來自其他家長的信件，表示其中中傷白江賢的內容皆為誹謗，並透露兒子其實是因為在學校遭受欺負才決定退學。 家長指神童跟不上課業才退學 白父公開的信件，寄件者自稱為首爾科學高中學生家長，指稱白江賢在第一學期期中考時，數學以外的科目，全都不懂回答，「這件事所有家長都知道」，聲稱所有家長的反應都是「大家都認為他應該很快會退學！學校竟然沒考試就讓他入學！」等。 寄件者批評，白江賢是因為課業跟不上才退學，卻以其他理由美化，稱「看到報道真的無法忍受」，強調不會讓白江賢的媽媽為了兒子繼續撒謊，損害其他學生及校友的形象。