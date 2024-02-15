南韓科學家成功培植「牛肉米」 牛肉細胞混合大米

南韓科學家培植出名副其實「牛肉飯」。延世大學(Yonsei University)研究員將牛肉的肌肉和脂肪細胞與大米結合，成為新的混種米，提供較肉類便宜又環保的蛋白質。大米首先塗上魚膠(fish gelatine)，以便黏附牛肉細胞，然後放在培養皿培植9至11天便成為牛肉米。煮出來的米飯呈粉紅色，研究報告指令人想起「迷你牛肉壽司」。研究員表示，「牛肉米」在日後可用於饑荒、軍用口糧，甚至是太空食物。
報道稱，牛肉米質地與一般米相比較硬和易碎，但含有更多蛋白；延世大學研究團隊指，多了8%蛋白和7%脂肪。而相較於普通牛肉，其產生的溫室氣體也較少、較環保，因其生產方法毋須養大量動物。研究報告指出，以每100克蛋白計，牛肉米估計產生6.27公斤二氧化碳，而牛肉則是其8倍，達到49.89公斤。報道指，瘦牛肉目前每公斤售約14.88美元(約116港元)，而米每公斤售價2.2美元(約17港元)。若牛肉米推出市面，將只售2.23美元(約17.4港元)，並不算貴。
牛肉米｜既含蛋白質又環保
延世大學研究員Sohyeon Park解釋，大家通常從牲畜肉吸收蛋白質，但飼養牲畜消耗大量資源和水，也釋放大量溫室氣體，「試想像我們可從細胞培植蛋白質米取得所有營養」。她指出，米早已含豐富營養，而加上牲畜細胞可進一步提升，「我從沒有想過牛肉細胞成功在米培植，現在可看見這種以穀物為基本的雜交食物潛力」。
牛肉米｜專家：需要說服大眾接受
「牛肉米」非首款實驗室培植食物。英國廣播公司(BBC)報道，自倫敦2013年首現實驗室培植牛肉漢堡後，培植肉研發如雨後春筍。新加坡市面最近也推出培植雞肉，記者試食後稱「有雞味」，如果不說其出處，應該不知它是培植肉或人造肉。意大利右翼政府早前建議禁止實驗室肉和其他人造肉，有反對聲音認為實驗室培植肉類並非人造，是由自然細胞培植。有專家認為，這類研究可以為未來提供更健康和更環保的飲食，但需要說服大眾接受，以及人們有沒有興趣食。他又指，培植肉較有機會取代加工肉類，多過鮮肉。另有指，牛肉米的蛋白質含量並不多，要取代傳統動物產品，有關技術還須改進。