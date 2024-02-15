南韓科學家成功培植「牛肉米」 牛肉細胞混合白米

南韓科學家培植出名副其實「牛肉飯」。延世大學（Yonsei University）研究員將牛肉的肌肉和脂肪細胞與白米結合，成為新的混種米，提供較肉類便宜又環保的蛋白質。白米首先塗上魚膠(fish gelatine)，以便黏附牛肉細胞，然後放在培養皿培植9至11天便成為牛肉米。煮出來的米飯呈粉紅色，研究報告指令人想起「迷你牛肉壽司」。研究員表示，「牛肉米」在日後可用於饑荒、軍用口糧，甚至是太空食物。

報道稱，牛肉米質地與一般米相比較硬和易碎，但含有更多蛋白；延世大學研究團隊指，多了8%蛋白和7%脂肪。而相較於普通牛肉，其產生的溫室氣體也較少、較環保，因其生產方法毋須養大量動物。研究報告指出，以每100克蛋白計，牛肉米估計產生6.27公斤二氧化碳，而牛肉則是其8倍，達到49.89公斤。報道指，瘦牛肉目前每公斤售約14.88美元(約116港元)，而米每公斤售價2.2美元(約17港元)。若牛肉米推出市面，將只售2.23美元(約17.4港元)，並不算貴。