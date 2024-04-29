南韓稱旅客數字回復至疫情九成　同為中國日本黃金周熱門外遊地

南韓公布的最新旅遊數字，指在最新一個季度錄得340.3萬人次的旅客訪韓，是2020年新冠疫情以來的最高紀錄，已達2019年同期的88.6%，而上月的旅客數字更達到2019年同期的97.1%，當局預期在日本的黃金周以及中國的五一假期，訪韓旅客會繼續上升。

南韓文化體育觀光部及韓國觀光公社在今日（29日）公布的旅遊數字。在今年1至3月的首個季度，錄得340.3萬人次旅客，是2019年同期的88.6%，創疫情以來單季最高。而上月已經有139.2萬人次旅客遊韓，數字為2019年同期的97.1%，同樣是疫情以來單月最高的數字。當局表示十大外國遊客來源地之中有一半的國家及地區，都比2019年同時間為高。當中新加坡更比同期多63.3%，而美國及菲律賓都有近20%至10%的增長。