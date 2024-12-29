南韓空難｜濟州航空客機降落務安機場衝出跑道起火　消防：除兩人獲救 其餘179人全數已罹難(有片)

南韓全羅南道務安機場，一班由曼谷飛抵的濟州航空客機，今日上午9時左右降落時衝出跑道，撞上圍欄外牆後，斷成兩截起火。

【13:29更新】

據韓聯社報道，韓國務安機場墜機事故客機是在第二次嘗試著陸時墜機毀壞的。該客機於今日(29日)8時30分，準備在務安機場1號著陸時發現無法正常著陸上午而復飛，並在第二次嘗試「機腹著陸」時墜毀。中仍然相未毀壞，與機場圍牆撞毀後遭受嚴重損毀並起火。

【11:53更新】

今日，一架韓國客機降落過程中衝出跑道，和機場圍欄等發生碰撞後起火。全羅南道消防廳消息稱，推測除2人生還外，其餘人員全部遇難。兩倖存者均為機組人員