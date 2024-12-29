南韓空難｜濟州航空客機降落南韓務安機場衝出跑道起火　至少62死　 韓媒：起落架疑無正常放下(有片)

南韓全羅南道務安機場，一班由曼谷飛抵的濟州航空客機，今日上午9時左右降落時衝出跑道，撞上圍欄外牆後，斷成兩截起火。

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今日，一架韓國客機降落過程中衝出跑道，和機場圍欄等發生碰撞後起火。全羅南道消防廳消息稱，推測除2人生還外，其餘人員全部遇難。

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事故死亡人數增至62人，另有2人獲救；韓聯社報道，有消息指，在起落架沒有正常放下後，事故飛機曾嘗試「機腹著陸」。報道稱，根據現場官員的說法，在緊急降落期間，飛機在接近跑道盡頭時仍無法充分減速。隨後，飛機撞上了跑道末端的機場建築，導致機身嚴重受損並引發火災。