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國際
2025-01-14 12:28:00

南韓第一夫人被爆想當女主角　向名導提議拍自傳電影

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韓第一夫人被爆想當女主角，向名導提議拍自傳電影。(資料圖片)

韓第一夫人被爆想當女主角，向名導提議拍自傳電影。(資料圖片)

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南韓總統尹錫悅因戒嚴風波餘波未止，韓國第一夫人金建希亦因涉收受名牌手袋、炒股、抄襲論文等爭議，民望插水。韓國電影導演禹民鎬在podcast《每火秀》中大爆，韓國第一夫人金建希曾向拍攝過《下女的誘惑》、《原罪犯》等著名電影的名導演朴贊郁提出：「能拍一部關於的的電影嗎？」

韓媒《韓民族新聞》報道，描述大韓獨立義士安重根的電影《哈爾濱》去年12月底在南韓上映。電影導演禹民鎬在時事播客節目《每火秀》中談及自己過去拍攝南韓政治題材電影的經驗時，被主持人崔旭問到是否有計劃將最近的戒嚴風波拍成一部電影時，禹民鎬回答：「應讓會有其他導演拍攝吧！取決於演員們的表現，(作品的政治色彩)會有所不同」。崔旭接著說：「那麼拍一部以崔旭為主角的電影吧！」禹民鎬隨即表示：「這是非常危險的發言，因為過去只要有人提議『拍一部以我為主角的電影吧』，之後總會引發風波。」

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拍攝《下女的誘惑》、《原罪犯》等著名電影的名導演朴贊郁。(資料圖片) 曾主演《上流寄生族》、《逆權司機》的知名演員宋康昊。(資料圖片)

據指金建希還曾經拜託宋康昊

南韓YouTube影評人「幾乎沒有」(거의없다本名為白宰煜）在旁表示，第一夫人金建希在總統官邸時，曾向朴贊郁提議「拍一部以我為主角的電影如何」。時事評論員金燦一表示，金建希還曾經拜託過主演《上流寄生族》、《逆權司機》的知名演員宋康昊。影評Rainer則表示：「這是電影界都知道的事」。

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