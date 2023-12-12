南韓統計2022年新婚夫妻數量大減近7萬對　年輕人不想結婚也不生育

南韓國家統計局11日公佈《2022年新婚夫婦統計》，數據顯示結婚5年內的新婚夫妻數量銳減至100萬大關，相較於2021年足足少了6萬9千對，新婚未生育的比例也來到歷史新高。根據這項統計數據，截至去年11月1日為止，南韓的新婚夫妻數量由2021年的1,101,000 對減少到1,032,000對，少了將近7萬對。這項統計從2015年開始，除了2016年時有微幅增加之外，自2017年開始每年都減少1萬至8千對，如果這個趨勢持續下去，2023年預計將降至100萬以下。

壓力影響到年輕人結婚意願

此外，以首次結婚的新婚夫婦來看，沒有孩子的夫婦為46.4%，比前一年的45.8%上升0.6個百分點，是2015年統計以來最高。平均兒童數量減少0.01至0.65，為歷史最低。另一方面，雙薪家庭的比例則從2021年的54.9%上升2.3個百分點至去年的57.2%，也就是說，新婚夫婦的收入明顯增加，年平均收入為6,790萬韓元（約港元40.27萬），較前一年度的6,400萬韓元（約港元37.96萬元）成長6.1%。雖然如此，但去年南韓新婚夫婦的貸款餘額中位數為1.6417億韓元（約港元97.67萬），比前一年增加了7.3%。89%的新婚夫婦有貸款，新婚夫婦擁有住房的比例下降了1.5個百分點，從42.0%降至40.5%。總體而言，可以看出韓國人的經濟壓力已影響到年輕人結婚的意願，也是生育率低下的重要因素。