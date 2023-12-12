熱門搜尋:
林超榮逝世 周海媚 燈火闌珊 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 六合彩 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 新聞女王 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-12-12 13:00:00

南韓統計2022年新婚夫妻數量大減近7萬對　年輕人不想結婚也不生育

分享：

根據這項統計數據，截至去年11月1日為止，南韓的新婚夫妻數量由2021年的1,101,000 對減少到1,032,000對，少了將近7萬對。

南韓國家統計局11日公佈《2022年新婚夫婦統計》，數據顯示結婚5年內的新婚夫妻數量銳減至100萬大關，相較於2021年足足少了6萬9千對，新婚未生育的比例也來到歷史新高。根據這項統計數據，截至去年11月1日為止，南韓的新婚夫妻數量由2021年的1,101,000 對減少到1,032,000對，少了將近7萬對。這項統計從2015年開始，除了2016年時有微幅增加之外，自2017年開始每年都減少1萬至8千對，如果這個趨勢持續下去，2023年預計將降至100萬以下。

結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖）
Ad Block

壓力影響到年輕人結婚意願

此外，以首次結婚的新婚夫婦來看，沒有孩子的夫婦為46.4%，比前一年的45.8%上升0.6個百分點，是2015年統計以來最高。平均兒童數量減少0.01至0.65，為歷史最低。另一方面，雙薪家庭的比例則從2021年的54.9%上升2.3個百分點至去年的57.2%，也就是說，新婚夫婦的收入明顯增加，年平均收入為6,790萬韓元（約港元40.27萬），較前一年度的6,400萬韓元（約港元37.96萬元）成長6.1%。雖然如此，但去年南韓新婚夫婦的貸款餘額中位數為1.6417億韓元（約港元97.67萬），比前一年增加了7.3%。89%的新婚夫婦有貸款，新婚夫婦擁有住房的比例下降了1.5個百分點，從42.0%降至40.5%。總體而言，可以看出韓國人的經濟壓力已影響到年輕人結婚的意願，也是生育率低下的重要因素。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受