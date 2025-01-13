南韓網上遊戲《楓之谷》角色手勢被指諷韓男那話兒　女動畫師收死亡恐嚇

南韓女權主義和仇女主義水火不容，近日當地網上遊戲《楓之谷》(MapleStory)最新宣傳片引起仇女派不滿，並向一名女動畫設計師發死亡及強姦恐嚇等。年輕男性玩家不滿一個女子角色的新造型手勢，她伸出拇指和食指像「量度尺寸」，這中正仇女派要害，認為這類動作是在幫激進女權嘲諷南韓男人生殖器官長度。
報道指，約在10年前，有統計指稱南韓男子陰莖平均約6.9厘米，是全球倒數第一。當時有部分南韓激進女權的網民用類似動作來取笑南韓男性。
南韓仇女｜遭針對女動畫師與設計無關
報道指，受害動畫師Darim的動畫製作室剛完成新設計並上載到社交網，料不到會招致排山倒海的惡評，遭人指控她是女權主義者，又找出她過往的帖文指證。但Darim強調，她從不是女權主義者，更甚者受爭議的手勢非由她設計，但憤怒的仇女派卻要求公司解僱她。報道指，Darim是這場韓男獵巫行動的一個新受害者，他們會針對懷疑具女權觀點的女性發起大量批評，試圖讓她們在職場被解僱。事發後，陸續有遊戲公司直接將角色手部修改成拳頭，避免手指比出甚麼動作惹玩家不滿。
另有傳媒指，該宣傳片原動畫分鏡表可見，下一個畫面角色手勢就出現變化，那一幀顯然是遭到惡意曲解成「仇男手勢」。韓女在職場或家庭普遍受到仇女歧視，隨著她們開始為自己的權利奮鬥，許多年輕男性逐漸相信，自己才是受歧視的族群。但也有年輕男性成立組織支持遭獵巫的女性。Darim稱，擔心自己再也無法於動畫界工作。