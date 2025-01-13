南韓網上遊戲《楓之谷》角色手勢被指諷韓男那話兒　女動畫師收死亡恐嚇

網上遊戲《楓之谷》新宣傳片女角的手勢被指諷刺南韓男性的生殖器官尺寸。(互聯網)

南韓女權主義和仇女主義水火不容，近日當地網上遊戲《楓之谷》(MapleStory)最新宣傳片引起仇女派不滿，並向一名女動畫設計師發死亡及強姦恐嚇等。年輕男性玩家不滿一個女子角色的新造型手勢，她伸出拇指和食指像「量度尺寸」，這中正仇女派要害，認為這類動作是在幫激進女權嘲諷南韓男人生殖器官長度。

報道指，約在10年前，有統計指稱南韓男子陰莖平均約6.9厘米，是全球倒數第一。當時有部分南韓激進女權的網民用類似動作來取笑南韓男性。