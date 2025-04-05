南韓總統大選｜6人被看好接替尹錫悅　大熱門官非纏身

南韓憲法法院4日宣布，針對總統尹錫悅的彈劾案獲得通過，尹錫悅被即刻免職，南韓將舉行大選選出新總統。《路透社》列出了6位角逐總統大位的潛在人選。依規定，南韓需在總統遭彈劾成立後60日內選出總統，照此時程最遲應於6月3日前舉行選舉。南韓總統任期為5年。
一、李在明
這位最大在野黨「共同民主黨」代表被認為是迄今最有力的競爭者。李在明在2022年總統大選中，以微弱差距敗給尹錫悅。61歲李在明在南韓最近一些民調，以2位數的優勢保持領先，他也是尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴後，立即趕到國會的議員之一。
去年國會選舉，李在明率領其政黨取得壓倒性勝利，並擁有自由派選民的大力支持，但李在明還面臨數起官司。儘管法庭駁回了對其違反《公職選舉法》指控的有罪判決，但他仍面臨多項審判，涉及從賄賂到與10億美元房地產開發醜聞有關的指控。去年1月，李在明在活動中遭一名男子持刀襲擊，頸部受傷並被緊急送醫治療。
二、韓東勳
這名51歲的執政黨「國民力量」前代表被認為是保守派的頂尖候選人，他強烈反對尹錫悅發布的戒嚴令。檢察官出身的韓東勳因要求尹錫悅就頒布戒嚴而辭職，引發黨內矛盾，最後辭去黨代表一職。
韓東勳受到保守溫和派選民的支持，但同時面臨尹錫悅支持者的批評，他們指控韓東勳背叛了「國民力量」，並允許國會在去年12月彈劾尹錫悅。
三、金文洙
儘管這位僱傭勞動部部長表明，自己未考慮競選總統，但他的民調支持率一直高於其他保守派候選人。與許多其他保守派政治家相同，金文洙批評了針對尹錫悅的逮捕以及憲法法院的彈劾案聽證會。如果73歲的金文洙決定參選總統，他很可能成為年紀最大的候選人。
四、吳世勳
擔任4屆首爾市長的吳世勳是保守派人物，他主張南韓應考慮發展核武以對抗北韓。今年他提出了「讓韓國重回增長軌道」（Korea Growth Again，KOGA）口號靈感來自美國總統特朗普的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）。吳世勳的改革目標是將經濟成長率從去年的2%提高至5%。
五、洪準杓
擔任保守派大本營大邱市市長的洪準杓表示，他正在為下屆總統選舉做準備，但他同時呼籲憲法法院不要罷免尹錫悅。2017年，洪準杓曾代表「自由韓國黨」參加總統大選，最終敗給文在寅。他也是執政黨前代表韓東勳直言不諱的批評者。
六、金東兗
京畿道知事的金東兗已成為在野黨另一名潛在競爭者。金東兗今年1月曾對《路透社》表示：「我們未來可能要面臨艱難時期，特別是對韓國這樣的國家，無論誰領導政府，首爾與華府間的聯盟都將『非常牢固』」。他說，無論誰代表共同民主黨出馬，都應該贏得總統選舉。
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