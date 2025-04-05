南韓總統大選｜6人被看好接替尹錫悅　大熱門官非纏身

南韓憲法法院4日宣布，針對總統尹錫悅的彈劾案獲得通過，尹錫悅被即刻免職，南韓將舉行大選選出新總統。《路透社》列出了6位角逐總統大位的潛在人選。依規定，南韓需在總統遭彈劾成立後60日內選出總統，照此時程最遲應於6月3日前舉行選舉。南韓總統任期為5年。

一、李在明

這位最大在野黨「共同民主黨」代表被認為是迄今 最有力的競爭者。李在明在2022年總統大選中，以微弱差距敗給尹錫悅。61歲李在明在南韓最近 一些民調，以2位數的優勢保持領先，他也是尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴後，立即趕到國會的議員之一。

去年國會選舉， 李在明率領其政黨取得壓倒性勝利，並擁有自由派選民的大力支持，但李在明還面臨數起官司。 儘管法庭駁回了對其違反《公職選舉法》指控的有罪判決，但他仍面臨多項審判，涉及從賄賂到與10億美元房地產開發醜聞有關的指控。 去年1月，李在明在活動中遭一名男子持刀襲擊，頸部受傷並被緊急送醫治療。

二、 韓東勳

這名51歲的執政黨「國民力量」 前代表 被認為是保守派的頂尖候選人，他強烈反對尹錫悅發布的戒嚴令。檢察官出身的韓東勳因要求尹錫悅就頒布戒嚴而辭職，引發黨內矛盾，最後辭去黨代表一職。

韓東勳受到保守溫和派選民的支持，但同時面臨尹錫悅支持者的批評，他們指控 韓東勳背叛了「國民力量」，並允許國會在去年12月彈劾尹錫悅。

三、金文洙

儘管這位僱傭勞動部部長表明，自己未考慮競選總統，但他的民調支持率一直高於其他保守派候選人。與許多其他保守派政治家相同，金文洙批評了針對尹錫悅的逮捕以及憲法法院的彈劾案聽證會。如果73歲的金文洙 決定參選總統，他很可能成為年紀最大的候選人。