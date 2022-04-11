南韓總統就職禮傳邀BTS表演被轟「政治利用」 終決定從簡

尹錫悅上周四探訪平澤一個軍營，與士兵們自拍。(美聯社)

南韓候任總統尹錫悅5月10日將就職，早前有傳就職典禮可能邀請當紅男子組合防彈少年團(BTS)演出，隨即遭外界強烈反對。就職典禮籌備委員會周一表示，典禮從簡，不會邀BTS表演。

總統就職典禮籌委會委員長朴柱宣召開記者會，表示委員會確實討論過邀請BTS表演等多項方案，但最終決定從簡舉辦，邀請兒童、青年、弱勢團體等參與，展現國民團結精神。

被批「政治性利用」BTS

朴柱宣指，就職典禮預算有限，恐難邀請BTS這種國際巨星，最終決定不邀請，但仍希望未來有與BTS名聲地位相符的機會可邀請他們表演。

對於外界批評，邀請BTS出席就職典禮並表演是對他們的「政治性利用」，朴柱宣說，總統就職典禮是法定國家活動，不能當作一般政治活動評論。