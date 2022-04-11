南韓總統就職禮傳邀BTS表演被轟「政治利用」 終決定從簡

南韓候任總統尹錫悅5月10日將就職，早前有傳就職典禮可能邀請當紅男子組合防彈少年團(BTS)演出，隨即遭外界強烈反對。就職典禮籌備委員會周一表示，典禮從簡，不會邀BTS表演。
總統就職典禮籌委會委員長朴柱宣召開記者會，表示委員會確實討論過邀請BTS表演等多項方案，但最終決定從簡舉辦，邀請兒童、青年、弱勢團體等參與，展現國民團結精神。
被批「政治性利用」BTS
朴柱宣指，就職典禮預算有限，恐難邀請BTS這種國際巨星，最終決定不邀請，但仍希望未來有與BTS名聲地位相符的機會可邀請他們表演。
對於外界批評，邀請BTS出席就職典禮並表演是對他們的「政治性利用」，朴柱宣說，總統就職典禮是法定國家活動，不能當作一般政治活動評論。
交接委員會官網留言區被粉絲洗版
朴柱宣本月5日在電台受訪，對「BTS是否正在準備就職典禮表演」的提問，回覆稱「現在正在討論這個」，間接透露邀請BTS的可能性，隨即引發輿論批評。總統職務交接委員會官網的提案留言區被大批粉絲洗版，紛紛留言「絕對反對BTS在就職典禮表演」、「不要政治利用BTS」等。
至於是否邀請前總統朴槿惠出席，朴柱宣指，將視尹錫悅本周二前往大邱拜訪朴槿惠的結果再決定。
委員會將邀請各國駐韓使節出席典禮。此外，除美國已表示將派遣高層官員出席，還有其他國家前任或現任官員表達出席意願，正在安排邀請。