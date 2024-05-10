南韓總統尹錫悅就夫人涉收受Dior手袋　首度向國民道歉

南韓總統尹錫悅9日就第一夫人金建希收受名牌手袋一事，向國民公開致歉，《韓聯社》指這是事件發生以來，尹錫悅首次使用「道歉」一詞，引發關注。
不會再對此事表態
尹錫悅在總統就職兩周年記者會上表示：「對於我妻子的不明智行為引起了公眾的關注，我深表歉意」。尹錫悅稱，妻子不夠冷酷嚴厲，無法果決地拒絕他人的贈禮。他也表示，由於檢調當局已著手進行偵察，他也不會再對此事表態，以免被外界誤會他施加壓力。
對於尹錫悅的道歉說法，在野黨共同民主黨則痛批毫無誠意，因為他反對在野黨推動的「金建希特檢法」。尹錫悅稱：「當檢察廳等機構的調查有嫌疑時，才會進行特別調查。」他說上屆政府對他進行了約二年半的嚴格調查，如今再這麼做，似乎淪為政治攻防，不符合特別檢察官的本質或目的。
贈送過程被拍了下來
金建希被南韓媒體《首爾之聲》踢爆，在2022年9月時收受一名旅美律師贈送的價值2,200美元（約1.72萬港元）的名牌Dior手袋，過程甚至還被對方拍了下來，而這宗醜聞也重創尹錫悅的聲望。
南韓檢察總長李元錫7日表示，首爾中央地方檢察廳將會依據目前掌握的證據，迅速且嚴謹地進行調查。然而也遭到共同民主黨質疑，是否想搶在「金建希特檢法」通過之前先發制人。
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