南韓罕有發生4.8級地震 學者：不再是「地震安全區」

南韓今日(12日)罕有發生4.8級地震，有學者認為朝鮮半島不再是「地震安全區」。地震於早上8時26分發生，震央位於全羅北道扶安郡，震源深度為8公里，截止下午2時有15次餘震。扶安郡有建築物出現裂縫，居民形容「地面像要裂開」。全國多地均有居民報稱有震感，主要在全羅北道，另在大首爾區、忠清道以至東南地區都感受到震動，釜山市也有民眾稱感震動。
南韓地震｜震感強烈 民眾以為北韓射導彈
扶安郡民眾表示，建築物出現了肉眼可見的搖晃，許多上班族奔向戶外停車場躲避。也有在上班途中的市民以為有建築地盤發生爆炸，受到驚嚇。另有人因震感十分強烈，感到頭暈。有民眾甚至以為北韓領袖金正恩發射導彈，因最近南韓與北韓關係緊張。一名63歲居民聲音顫抖地向記者說，出生以來首次感到地震，並展示住屋牆壁現裂縫。地震發生時，學校亦已上課，扶安市的學生紛紛跑到戶外操場。報道指全羅北道扶安、金堤和大田等有5間學校出現裂縫等設施損毀。
有網民表示，父母住在扶安郡，他打電話回家時，父親以為房子要倒塌了，立即跑出屋外。該網友在國內其他地方旅遊，聽到地震消息渾身發抖，害怕父母安危。另一網民也稱，打電話給母親，她說震央在鎮子旁邊，所以震感非常強烈，上下搖晃。有居於全羅北道全州的民眾稱，客廳的冷氣機搖動。另一全州居民也說，「房子在移動，椅子在搖晃。」有民眾形容整個房子左右晃動，搖晃前像聽到一聲巨響，他如置身水杯內感到波浪般的搖動，約維持了5秒。
南韓地震｜學者：未來可能出現7級地震
韓聯社稱，南韓學術界普遍認為，朝鮮半島已不再是地震低風險區，未來甚至可能會出現7級強震。報道指，朝鮮半島位處歐亞大陸板塊內，地震活動頻率明顯低於日本等位於該板塊與其他版塊交界地帶的國家。南韓水電與核電公司的相關資料顯示，2000年至2022年，南韓每年平均發生0.3次5級以上地震，遠低於日本的114.5次。
南韓自1999年以來，每年平均發生70.8次2.0級以上的地震。像這次地震級別超過4.5級的情況極為罕見。自1978年以來，朝鮮半島及周邊海域共發生28次4.5級以上的地震，其中陸地地區僅發生13次。