南韓罕有發生4.8級地震 學者：不再是「地震安全區」

南韓今日(12日)罕有發生4.8級地震，有學者認為朝鮮半島不再是「地震安全區」。地震於早上8時26分發生，震央位於全羅北道扶安郡，震源深度為8公里，截止下午2時有15次餘震。扶安郡有建築物出現裂縫，居民形容「地面像要裂開」。全國多地均有居民報稱有震感，主要在全羅北道，另在大首爾區、忠清道以至東南地區都感受到震動，釜山市也有民眾稱感震動。

南韓地震｜震感強烈 民眾以為北韓射導彈

扶安郡民眾表示，建築物出現了肉眼可見的搖晃，許多上班族奔向戶外停車場躲避。也有在上班途中的市民以為有建築地盤發生爆炸，受到驚嚇。另有人因震感十分強烈，感到頭暈。有民眾甚至以為北韓領袖金正恩發射導彈，因最近南韓與北韓關係緊張。一名63歲居民聲音顫抖地向記者說，出生以來首次感到地震，並展示住屋牆壁現裂縫。地震發生時，學校亦已上課，扶安市的學生紛紛跑到戶外操場。報道指全羅北道扶安、金堤和大田等有5間學校出現裂縫等設施損毀。