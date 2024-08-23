南韓老翁不滿「假牙裝不好」 引燃丁烷炸牙醫診所(有片)

南韓光州市一間牙科診所昨日（22日）下午發生爆炸，位於建築物3樓的診所門口被人放置可疑快遞紙箱，具有丁烷瓦斯成份的爆炸物被點火引燃，傳出3、4次爆炸聲，診所內的家具、天花板被燒，幸未有傷亡，一名79歲老翁在2小時後自首，據稱是因為對治療不滿，「假牙裝不好」而犯案。

正值中午休診 沒人員傷亡 綜合韓媒報道，事發牙科診所位於光州廣域市西區治平洞，昨日下午1時傳出3、4次巨大爆炸聲，冒出濃煙和火花，安裝在天花板的灑水器即時啟動，未釀成火災，消防人員到場後花10分鐘將火勢完全撲滅。幸牙科診所當時正在中午休診，職員和患者都不在現場，無人傷亡，涉事大樓其他診所約100人疏散。

現場發現快遞紙箱，裝有4個丁烷瓦斯罐和塑膠桶等易燃氣體和物質，警方查閱診所和建築物的監視器後鎖定兇徒，疑犯放下爆炸物後乘的士逃走。至下午2時58分，79歲金姓男子主動前往警署投案，指自己是該間診所患者，數月前曾接受「人造牙冠」手術，不過術後牙齒搖晃情況未獲得改善，且出現發炎，和院方決定周三(21日)再度進行手術。豈料，金男卻決定報復診所，不僅當日未再度手術，更在加油站購買丁烷和易燃物質製作爆炸物，扮成送貨員往診所，打火機點燃易燃物後立即逃跑，據指他案發前後均喝了酒，自首時有醉意。