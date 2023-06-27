南韓考試太難 補習成歪風 政府擬刪除高考「殺手級試題」

南韓大學入學考試壓力大，補習成風，首爾等地的補習社成行成市，甚至出現「補習社街」。政府公布一項計劃，要遏制國內急劇增長的補習等私人教育支出，這些支出被認為是導致南韓生育率下滑的其中一個主要因素。
路透社報道，總統尹錫悅本月才批評大學入學考試納入公立學校課程中沒有的題目，其中包括一些因為太過複雜，而被稱為「殺手級考題」的試題。
南韓私人教育支出驚人
教育部和國家統計局的一份聯合報告顯示，儘管學生人數下降，但南韓去年在私人教育的支出，卻達到創紀錄新高的26兆韓圜(約1,562億港元)。報告指出，南韓近80%的學生參加補習班等私人教育。
去年另一份報告指出，對私人教育的嚴重依賴，促使南韓撫養孩子的成本攀上全球最高，而南韓出生率是全球最低。
首爾補習社數目是便利店近3倍
教育部將定義「殺手級考題」並舉例說明，也將下令將這些題目於11月舉行的高考中刪除。
因需求龐大，首爾部分地區「補習街」應運而生，南韓《中央日報》周一報道，首爾25個行政區的補習社總數高達24,284間，不僅多於咖啡廳的17,026間，更是便利店8,597間的近3倍。
補習社利用考生焦慮來賺錢
專家指出，如果不能消除大學修學能力考試(College Scholastic Ability Test)的激烈競爭，就無法阻止補習市場膨脹。南韓正義黨政策委員宋慶元(音譯)指出，即使學生數量減少，補習社也會爭相推出為進入特定學校做準備、重考、醫學系專班等「利用考生和家長焦慮」的課程。
他坦言，若政府沒有對策緩解只著重學歷的社會風氣，補習市場只會繼續膨脹。