南韓考試太難 補習成歪風 政府擬刪除高考「殺手級試題」

南韓大學入學考試壓力大，補習成風，首爾等地的補習社成行成市，甚至出現「補習社街」。政府公布一項計劃，要遏制國內急劇增長的補習等私人教育支出，這些支出被認為是導致南韓生育率下滑的其中一個主要因素。

路透社報道，總統尹錫悅本月才批評大學入學考試納入公立學校課程中沒有的題目，其中包括一些因為太過複雜，而被稱為「殺手級考題」的試題。

南韓私人教育支出驚人

教育部和國家統計局的一份聯合報告顯示，儘管學生人數下降，但南韓去年在私人教育的支出，卻達到創紀錄新高的26兆韓圜(約1,562億港元)。報告指出，南韓近80%的學生參加補習班等私人教育。

去年另一份報告指出，對私人教育的嚴重依賴，促使南韓撫養孩子的成本攀上全球最高，而南韓出生率是全球最低。