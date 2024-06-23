南韓脫北者空投反北韓傳單　恐爆新一輪「糞便氣球」大戰

南北韓的「空投戰」日前才告一段落。南韓脫北者團體20日晚間向北韓空投20個裝有反北韓傳單的氣球。對此，北韓領導人金正恩的胞妹金與正怒斥這些團體「垃圾」，稱平壤方面將如數奉還。
據《韓聯社》報道，南韓脫北者團體「自由北韓運動聯合」（Fighters for a Free North Korea，FFNK）表示，該團體在20日晚間10點至午夜，從京畿道坡州市向北韓空飄了20枚大型氣球。氣球下方吊掛的塑膠袋裝有反朝傳單、USB，以及面額1美元（約7.81港元）的鈔票。
金與正痛批「垃圾」
對此，朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正，21日透過官媒《朝中社》發表談話稱，邊境地帶再次遍布「骯髒的廢紙和物品」。金與正表示，平壤已事先警告過不要再發生這種情況，理所應當對此作出回應，並痛批對朝空飄傳單的脫北者團體是「垃圾」。
報道稱，北韓曾在5月28日至6月9日，四度對南韓空飄「糞便氣球」以反制南韓民間團體空投反朝傳單，並警告若繼續該行為，北韓將加倍奉還。作為因應，南韓軍方自本月9日在邊境地區，一度恢復對朝擴音喊話予以警告後，至今再未啟動該設備。若北韓再次空飄糞便氣球，南韓軍方將如何應對備受各界關注。
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