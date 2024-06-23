南韓脫北者空投反北韓傳單　恐爆新一輪「糞便氣球」大戰

南北韓的「空投戰」日前才告一段落。南韓脫北者團體20日晚間向北韓空投20個裝有反北韓傳單的氣球。對此，北韓領導人金正恩的胞妹金與正怒斥這些團體「垃圾」，稱平壤方面將如數奉還。

據《韓聯社》報道，南韓脫北者團體「自由北韓運動聯合」（Fighters for a Free North Korea，FFNK）表示，該團體在20日晚間10點至午夜，從京畿道坡州市向北韓空飄了20枚大型氣球。氣球下方吊掛的塑膠袋裝有反朝傳單、USB，以及面額1美元（約7.81港元）的鈔票。